Chris Pine narra el podcast ‘Cardiac Cowboys’ sobre la cirugía a corazón abierto

En la pantalla plateada, Chris pino ha jugado héroes de acción. Ahora, como narrador de la serie de podcast «Cardiac Cowboys», cuenta la verdadera historia de los profesionales médicos renegados que arriesgaron su reputación para establecer técnicas que salvan vidas en la cirugía cardíaca.

De iheartpodcasts«Cardiac Cowboys» es narrado por Pine, actor, productor, director y escritor que conoce sus papeles como Capitán James T. Kirk en la trilogía de películas de reinicio de Star Trek, Steve Trevor en las películas de «Wonder Woman» de DC y voceando a uno de los Peter Parkers/Spider-Men en el «Spider-Man: Into The Spider-Verse» de 2018.

La serie completa de seis partes se lanzará el lunes 29 de septiembre, que es el Día Mundial del corazón de este año. «Cardiac Cowboys» se distribuye por iHeartPodcasts, disponible en la aplicación IhearTradio y en todas las plataformas principales de podcasts, incluidos Spotify y Apple podcasts.

Según el Logline del programa: «Durante la mayor parte de la historia humana, el corazón era un órgano sagrado, fuera de los límites para los cirujanos. ‘Los Cardiac Cowboys’ transportarán a los oyentes a los quirófanos donde estos audaces médicos jóvenes se atrevieron a desafiar la sabiduría convencional. Trabajando sobre los presupuestos de Shoate American Mavericks fue pionero en las primeras operaciones a corazón abierto del mundo, forjando herramientas y técnicas que aún salvan vidas hoy ”.

Pine dijo en una declaración: «Como narrador de ‘Cardiac Cowboys’, me sorprendió la valentía y la determinación implacable de estos pioneros médicos. Esta historia trata sobre los infractores de reglas que arriesgaron todo para salvar vidas y cambiar el curso de la medicina para todos nosotros».

El podcast es producido por OSO Studios, fundado por Dub Cornett, en asociación con Barry Linen Motion Pictures de Pine y 13th Lake Media. John Mankiewicz sirve como productor ejecutivo. El equipo creativo incluye al escritor y coanfitrión Jamie Napoli y el compositor David Mansfield.

Cornett dijo: «Cuando escuché la historia por primera vez, supe que teníamos que reunir a nuestro equipo y crear esta serie. Es épico en sus batallas de la vida real de la vida y la muerte. Los vaqueros cardíacos han salvado innumerables vidas y su trabajo continúa hasta la actualidad. Al asociarse con IheartPodcasts para llevar esta serie al mundo, nos celebramos los físicos cuyos logros hemos tocado a todos los que nos han tocado a todos, en una manera, en una manera, en una manera, en una manera, en una manera o otra.

Will Pearson, presidente de IheartmediaLa división IHeartPodcasts, comentó: «La historia de los ‘Cardíacos Cowboys’ es un testimonio del coraje e innovación humana, cualidades que resuenan profundamente con tantos de nosotros. Creemos que esta serie no solo honrará a los pioneros de la cirugía cardíaca, sino que también inspirará a los oyentes a considerar lo que es posible cuando se desafían los límites».

Pine se verá a continuación en «El secuestro de Arabella», que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Pine acaba de envolver el «Alpha Gang» de los hermanos Zellner junto a Cate Blanchett, Léa Seydoux y Riley Keough. Pine hizo su debut como director el año pasado con «Poolman», que también coescribió, produjo y protagonizó junto a Annette Bening, Danny Devito y Jennifer Jason Leigh. Pine ha protagonizado películas, incluidas «Hell o High Water», nominadas al Oscar, «Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones», «Wish» de Disney, «Don’t Wathing Darling», «All the Old Knives» y «The Contractor». Es representado por CAA.

Escuche «Cardiac Cowboys»: