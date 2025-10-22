Chris Pine debutará en los escenarios de Londres con la obra de Chéjov ‘Ivanov’

Chris Pino se dirige a los escenarios de Londres por primera vez, interpretando a Nikolai Ivánov en una nueva producción de Antón ChéjovLa obra clásica en el Bridge Theatre.

London Theatre Company reveló que el actor de “Star Trek” y “Wonder Woman” será el protagonista Simón PiedraLa nueva adaptación de “Ivanov”, en colaboración con Wouter van Ransbeek. El proyecto marca el regreso de Stone al Bridge Theatre, donde actualmente se presenta su producción “La dama del mar”, protagonizada por Alicia Vikander y Andrew Lincoln.

Stone, el aclamado director de teatro y cine australiano conocido por su reinvención radical de obras clásicas, escribe y dirige la producción.

La obra se centra en Nikolai, un hombre que lucha contra el malestar de la mediana edad a pesar de una carrera y un matrimonio exitosos. A medida que las deudas aumentan y su esposa enfrenta enfermedades inexplicables, él lucha por comprender qué lo corroe y si puede salvar su matrimonio, su carrera y sus ganas de vivir.

Stone se reunirá con su equipo creativo de “Lady from the Sea”, que incluye a la escenógrafa Lizzie Clachan, la diseñadora de vestuario Mel Page, el compositor y diseñador de sonido Stefan Gregory, el diseñador de iluminación Nick Schlieper y la directora de casting Jessica Ronane.

«Chéjov es un maestro en encontrar el humor en nuestro sufrimiento y la crisis que se esconde debajo de nuestra alegría», dijo Stone. «Un mago voluble del drama de personajes, eleva lo aparentemente banal a lo sublime y luego explota el globo justo cuando se está volviendo demasiado poético».

Stone elogió la variedad y la idoneidad de Pine para el exigente papel. «Después de admirar a Chris desde lejos durante mucho tiempo, fue un placer descubrir que no sólo es un actor de hace mucho tiempo, sino que también es excepcionalmente sensible y brillantemente inteligente», dijo Stone. «He visto en su trabajo lo hilarante que puede ser pero también lo conmovedor: no se puede hacer Chéjov sin ambos. Ivanov es el más complicado de sus personajes masculinos, un desafío y un regalo».

Pine, cuyos créditos cinematográficos incluyen “Hell or High Water” junto con su exitoso trabajo, tiene créditos teatrales en Estados Unidos que incluyen “The Atheist”, “Fat Pig”, “Farragut North” y “The Lieutenant of Inishmore”.

«Estoy encantado de colaborar con Simon en su nueva producción de ‘Ivanov’ de Chehkov», dijo Pine. «Han pasado más de diez años desde que subí a un escenario y poder volver a hacerlo en Londres en el hermoso Bridge Theatre es emocionante».

“Ivanov” comienza los avances el 4 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de septiembre.