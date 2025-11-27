Chris Olave y Alvin Kamara, ambos en mala situación

Getty

El Santos de Nueva Orleans acaba de recibir un golpe brutal el Día de Acción de Gracias. Receptor superior Chris Olave se perdió la práctica del jueves por una lesión en la espalda y el corredor estrella Alvin Camara Parece probable que se pierda el partido del domingo contra el Delfines de Miami con un problema en la rodilla que le ha mantenido fuera del campo durante dos días seguidos.

La lesión de espalda de Olave apareció por primera vez el miércoles, y el receptor abierto de los New Orleans Saints no estuvo en el campo para la práctica de Acción de Gracias del equipo, según el último informe de lesiones. Mientras tanto, Kamara ha estado fuera de juego desde que sufrió una lesión de rodilla en el primer cuarto de la derrota de la semana pasada ante el Halcones de Atlanta y ahora se ha perdido prácticas consecutivas.

Para una ofensiva de los Saints que ya depende en gran medida de sus mejores creadores de juego, el momento no podría ser mucho peor con la llegada de los poderosos Dolphins a la ciudad.

Los Saints pierden el objetivo principal del mariscal de campo novato Tyler Shough

Olave ha sido la clara opción número uno en el juego aéreo de New Orleans durante toda la temporada. El receptor de tercer año ha jugado en los 11 juegos y lidera a los Saints en todas las categorías importantes de recepción, con 69 recepciones en 108 objetivos para 734 yardas y 4 touchdowns.

Su conexión con el mariscal de campo novato Tyler Shough ha sido uno de los pocos puntos brillantes estables en la ofensiva. En las tres aperturas de Shough, Olave ha acumulado 17 recepciones para 234 yardas y un touchdown, incluida una actuación de 104 yardas, la mejor de la temporada, contra los panteras de carolina.

Si la espalda de Olave no responde a tiempo para el domingo, Shough podría verse obligado a afrontar un enfrentamiento crítico sin su objetivo más confiable. Eso pondría presión adicional sobre el resto del espacio de receptores y las alas cerradas para tomar el relevo contra una defensa de Miami que puede hacer la vida difícil cuando sabe exactamente hacia dónde va el balón.

Alvin Kamara probablemente fuera: gran golpe para la ofensiva de los Saints

Las noticias son igual de sombrías en el backfield. La lesión de rodilla de Kamara, sufrida al comienzo de la derrota ante Atlanta, lo ha dejado fuera de juego para las prácticas del miércoles y jueves, y parece probable que se pierda el partido de los Dolphins, que sería su primer partido perdido de la temporada.

Kamara ha estado luchando recientemente con un problema en el tobillo y su explosividad claramente se ha visto afectada. El corredor veterano tiene un promedio de 3.6 yardas por acarreo, el mínimo de su carrera, esta temporada. Aun así, su presencia en el campo aún llama la atención de las defensas y sigue siendo una salida clave como receptor y arma de zona roja.

Sin Kamara, los Saints necesitarán que sus otros corredores lleven una carga mucho mayor tanto en el juego terrestre como en el juego de pases cortos. También aumenta la presión sobre Shough para mantener vivos los ataques por el aire y evitar poner a la defensiva en una mala posición de campo contra una ofensiva de Miami que puede atacar rápidamente.

Lo que significa para los Saints vs. Dolphins

Las lesiones de Olave y Kamara cambian drásticamente el panorama ofensivo de Nueva Orleans de cara al domingo. El plan de juego tal vez tenga que cambiar hacia un enfoque más conservador, de control del balón, con los Saints apoyándose en quien esté disponible en el backfield y pidiendo a la defensiva que mantenga las cosas cerradas contra la velocidad de los Dolphins.

Hay al menos una noticia positiva en el frente: el tackle derecho Taliese Fuaga (tobillo) fue ascendido a participante completo el jueves después de perderse los dos últimos juegos. Una línea ofensiva más saludable debería ayudar, pero perder a su mejor receptor y probablemente a su corredor estrella es un gran desafío para cualquier equipo, y mucho menos para uno que inicie con un mariscal de campo novato.

A medida que concluye la semana, todos los ojos en Nueva Orleans estarán puestos en el informe de lesiones del viernes. Por ahora, los Saints parecen encaminarse a un enfrentamiento clave con Miami enfrentando un doble golpe brutal a su potencia ofensiva.