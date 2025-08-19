Chris McGurk y Jana Winograde en los planes de Cinebse para micro dramas

Chris McGurk y Jana Winograde estaban listos para la pregunta. A medida que los veteranos de la industria unen fuerzas para lanzar una ambiciosa empresa de contenido de forma corta denominada MicroCo, la pareja sabe que la rápida desaparición de Quibi todavía está en la mente de los expertos de la industria.

«Tomaré ese», dice Winograde en el último episodio del podcast «Daily Variety». Quibi, la plataforma de contenido de forma corta encabezada por los inversores Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman, quemó más de $ 1 mil millones y operó durante siete meses en 2020 antes de plegar.

«Katzenberg era profética, pero es un mundo completamente diferente al en 2020. 2020 era solo un momento completamente diferente, no solo en términos de Covid, sino que los consumidores han adoptado una forma corta, contenido vertical de muchas maneras ahora, y en formas simplemente no habían sido realmente acostumbradas a los que se les inicia el comportamiento. Ese nuevo comportamiento «, dice Winograde, quien anteriormente fue presidente de Showtime Networks, y antes de eso dirigió operaciones comerciales en ABC. Ella es CEO de MicroCo, que es una empresa conjunta de Cinverse y Banyan Ventures de Lloyd Braun.

«Estamos expandiendo ese comportamiento para incluir la narración narrativa. Este es ahora un formato establecido. Ha sido frecuente en China durante muchos años. Es frecuente en Corea. Es frecuente en Europa del Este, y han traído sus aplicaciones aquí, y esas aplicaciones están funcionando increíblemente bien en la App Store», dice Winograde.

McGurk, quien es presidente y CEO de Cinebse y el ex jefe de Universal Pictures y MGM, dibuja los activos de Cinebse y cómo funcionarán para apoyar el lanzamiento de la aplicación aún por ser nombrada que mostrará los micódramas.

«Además de nuestros originales, planeamos tener un creador de contenido vertical. Los creadores de contenido están ampliando para dar a sus fanáticos una experiencia más de 360 grados, y sentimos que las micro series pueden ser un pilar realmente bueno de esa experiencia», dice McGurk.

«Estamos considerando como un puente entre la economía creadora tal como existe actualmente y la serie tradicional producida por el estudio, o tal vez la mejor manera de decir que será la intersección del diagrama de Venn, el portaobjetos superpuestos. Porque en este momento, lo que está sucediendo es el gran estudio y las plataformas que están tratando de ajustar a los creadores y los influenciadores en el que se encuentran en forma larga en la forma de hacer un tiempo de larga dudas en el que se encuentra el contenido de la audiencia de manera larga. está acostumbrado a comprometerse con ellos.

También en el episodio, Variedad El reportero de televisión Ethan Shanfeld desglose sus informes sobre cómo las herramientas de IA están alimentando una explosión de actividad en la colocación de productos para cine y televisión.

«Entonces, si el cliente es Coca-Cola, por ejemplo, puede ir a Coca-Cola y cruzar todos los números y decir, bueno,» si haces un anuncio de 30 segundos en las Finales de la NBA, esta es cuántas personas van a ver el AD. Pero si decides poner una botella de Coke Next a Ayo Edebiri Debris ‘ Más impactante para su marca ”, dice Shanfeld.

También señala que los productores ahora cortejan ansiosamente tales acuerdos donde una vez fueron rechazados.

«Lo que la colocación del producto está viendo no es solo que los productores solicitan estos acuerdos, sino que están entusiasmados con ellos», dice Shanfeld. «En este momento, a medida que los presupuestos están siendo cortados en Hollywood, los costos son globos, los productores están encontrando estas vías para amortiguar eso».

