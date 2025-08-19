Chris McGurk, Lloyd Braun, Jana Winograde lanzamiento MicroCo Venture

Micro-Dramas se reproducen en el interminable pergamino de las plataformas de video social en Asia. Un grupo de veteranos de Hollywood se está sumergiendo para traer esta forma de contenido del público estadounidense.

Chris McGurk, presidente y CEO de Cinebse, y Lloyd BraunLas empresas de Banyan se han asociado para lanzar Microco. Jana WinogradeEl ex presidente de Showtime y ex jefe de operaciones comerciales de ABC, servirá como CEO de MicroCo. Susan RoverEl ex presidente de Warner Bros. TV y ex jefe de Programmig de NBCUniversal TV and Streaming, firmará en octubre como director de contenido. Erick Opeka, director de estrategia de Cinebse, también trabajará en estrecha colaboración con el equipo de MicroCo.

«MicroCo combinará un nuevo estilo de narración de historias que involucra a los fanáticos y creadores por igual, con tecnología de última generación que hemos pasado años desarrollando y un equipo de liderazgo de élite que incluye a algunos de los ejecutivos de contenido de medios y contenido más exitosos de nuestra generación», dijo McGurk. «El resultado final será una categoría que define el estudio y la plataforma. Los resultados tempranos en el espacio han subrayado la ventaja estratégica masiva de este nuevo formato, incluida la oportunidad de construir un motor IP original con oportunidades de monetización global, para integrar las asociaciones de marca y apoyar a un sólido volante de la economía creatoria».

El plan es utilizar las plataformas de transmisión de Cinebse y su biblioteca de contenido para iniciar la lista de series de MicroCo que contará con episodios que ejecutan de 1 a 2 minutos de longitud. La tendencia de la serie Micro surgió hace unos años en Corea, China y otros territorios influyentes.

«La persona promedio se desplaza a través de cientos de pies de contenido al día, pero casi ninguna de ellas está construida para durar», dijo Braun, cuya larga carrera como productor y ejecutivo incluye períodos como presidente de WME y ABC Entertainment Group. «Estamos fusionando el rigor de la televisión de la serie con el ritmo, la energía y la intimidad de la formación corta, creando series adictivas, emocionalmente ricas y de calidad que se desarrollan específicamente para este formato y hablan directamente sobre cómo las personas consumen contenido ahora».

Los socios esperan lanzar sus primeros shows en el primer trimestre del próximo año. Dados los presupuestos ultra bajos para esta empresa de contenido, es poco probable que MicroCo emplee talento de Hollywood Union.

«A medida que los hábitos de visualización cambian hacia experiencias rápidas, sociales y móviles primero, nuestras microserías ofrecerán narraciones de alto impacto destinado a ser compartido», dijo Winograde. «Ya sea que se esté inclinando hacia el género o la comunidad creadora, tenemos las herramientas para conocer a los fanáticos en sus ecosistemas nativos y llevarlos a este nuevo formato y plataforma construida solo para ellos».

Cinebse opera numerosos canales rápidos y sirve contenido de transmisión a través de la plataforma CinEverse. McGurk, quien anteriormente encabezó Universal Pictures y MGM, enfatizó que Cinebse está profundamente invertido en la ingeniería y la tecnología necesaria para que las producciones de MicroCo despegan. Cinebse es el hogar de más de 71,000 títulos, incluidas películas, programas de televisión y podcasts. La compañía dejó una marca el año pasado con su lanzamiento de la foto de terror «Terrifier 3», que obtuvo una puntuación en la taquilla con un modesto presupuesto de marketing de $ 1 millón que McGurk enfatizó refleja el enfoque guiado por la tecnología de la compañía para Digital Ballyhoo.

«Si bien la necesidad de grandes historias nunca cambia, los hábitos de visualización lo hacen y los micódramas han demostrado que la narración de cuentos puede atraer e involucrar a una audiencia», dijo Rovner. «Pero lo que ha estado perdiendo es la calidad, la pasión creativa y la diversión que nuestro equipo traerá a este formato».

Opeka enfatizó que MicroCo tiene la oportunidad de asegurar la importante ventaja de primer motor para este formato en los EE. UU.

«Al llevar las mejores prácticas de Hollywood a un formato global que se ha despegado en Asia, pero que no se ha roto en los Estados Unidos, creemos que MicroCo está posicionado de manera única para liderar este espacio», dijo Opeka. «La tecnología, el talento, el momento, todo se alinea».

(En la foto: Chris McGurk y Jana Winograde)