Chris Martin de Coldplay les dice a los fanáticos que ‘envíen el amor’ a la familia de Charlie Kirk

Charlie Kirk no era fanático de Juego de coles – Una vez diciendo que encontró su música «muy difícil de escuchar», pero el líder de la banda, Chris MartinInstaron a los fanáticos a difundir el amor en todo el mundo, incluida la familia de Kirk.

Martin, durante el concierto de Coldplay en el Wembley Stadium de Londres el viernes por la noche, hizo un llamamiento a la multitud para que «envíe el amor en cualquier lugar que quiera enviarlo al mundo», incluso a «a la familia de Charlie Kirk».

Kirk, el fundador pro-Trump de la conservación sin fines de lucro Turning Point USA, fue disparado y asesinado el miércoles en un debate en la Universidad de Utah Valley. Tenía 31 años. Kirk le sobreviven su esposa, Erika, y sus dos hijos pequeños. El viernes, las autoridades anunciaron que tenían arrestado al presunto tirador.

«Para la última vez durante unos años en Londres, levantemos nuestras manos así y enviemos el amor en cualquier lugar donde quieras enviarlo al mundo. Hay tantos lugares que podrían necesitarlo hoy», dijo Martin en el escenario, según el video tomado en el concierto de Wembley ((vea abajo). El concierto del 12 de septiembre fue la última parada de su Música de Spheres World Tour,

Martin continuó: «Así que aquí viene de Londres. Puedes enviar esto a tu hermano o a tu hermana. Puedes enviarlo a las familias de las personas que han estado pasando por cosas terribles. Puedes enviarlo a la familia de Charlie Kirk. Puedes enviarlo a la familia de cualquier persona. Puedes enviarlo a las personas con las que no estás de acuerdo, pero los envías amor de todos modos».

En julio, Kirk había dicho en su programa«Preferiría ser atrapado muerto que estar en un concierto de Coldplay. Prefiero ir a un juego de la WNBA que ir a un concierto de Coldplay. No se me ocurre algo más aburrido y banal y una pérdida de tiempo. Pero está bien, es una sociedad libre, puedes hacer lo que quieras».

«Me parece muy difícil escuchar la música Coldplay», dijo Kirk en el segmento.

Kirk hizo los comentarios al comentar sobre el video viral del CEO de tecnología y su jefe de recursos humanos atrapado en la «Cam Kiss» en un concierto de Coldplay en Foxborough, Massachusetts. El segmento de «The Charlie Kirk Show» se tituló «La única palabra que explica perfectamente el CEO Viral Coldplay Cheater», según Kirk, la única palabra era «vergüenza».

Mira un video de los comentarios de Martin en el concierto del viernes en Londres: