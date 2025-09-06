Chris Jones de Chiefs responde a las críticas de Drue Tranquill

No tardó mucho en el Jefes de Kansas City Para ser servido un pastel humilde. El mejor equipo de la conferencia durante años en marcha sufrió una desgarradora derrota en la división para comenzar la temporada 2025-26.

La derrota del viernes 27-21 al Chargers de Los Ángeles Llegó con su parte justa de momentos difíciles. No característico de un equipo entrenado por Andy Reid, varios jugadores estaban desenfocados o dejaron que sus emociones obtuvieran lo mejor de ellas. Una secuencia del juego tardío que involucra tackle defensivo Chris Jones y apoyador Condujo fue quizás el mejor ejemplo.

Jones tenía un lapso de disciplina en una jugada de tercer y 14, lo que selló el juego. Tranquill se aseguró de que se enterara después.

Chris Jones toma un camino alto después de la explosión del juego tardío de Drue Tranquill

Después del juego, Jones explicó lo que salió mal.

«El tackle me saltó», dijo Jones. «Creo que incluso éramos, dos 3 y dos 5. Y debería haberse quedado afuera. Me culpo. Podría haber pasado mejor, podría haber tenido una mejor carrera de pase, podría haber contenido mejor. Me culpo».

¿El intercambio acalorado con Tranquill es algo de lo que preocuparse? Jones tomó el camino alto, desestimando la situación.

«Sin comentarios», dijo Jones.

Al contrario de lo que muchos se han acostumbrado, la defensa de los Chiefs luchó inmensamente el viernes. Mariscal de campo de los Chargers Justin Herbert Cade la unidad, completando 25 de 34 pases para 318 yardas y 3 touchdowns. Los Ángeles fue de 7 de 13 (54%) en el tercer intento, incluida la daga mencionada anteriormente en cuestión.

En su disponibilidad de medios posteriores al juego, Reid aludió a su equipo que necesitaba más energía, o quizás mejor asignada. Jones parecía estar de acuerdo con ese sentimiento.

«Creo que es más en general», dijo Jones. «Somos un equipo de alta energía. Tenemos que ir en todos los juegos como un Super Bowl. Cada vez que los equipos juegan a los Chiefs, es una oportunidad para jugar un equipo de calibre del Super Bowl y puedes ver dónde está tu equipo. Creo que fuimos un poco pisos desde el principio. Tenemos que comenzar un poco más rápido como un equipo.

Los pensamientos de Tranquill no deberían hacer que los jefes se preocupen ni un poco

Afortunadamente para los Chiefs, las emociones hirviendo no parecen ser nada de qué preocuparse. Realmente es parte del juego, especialmente para un equipo con expectativas de campeonato. Considere esto: Eliminar la Semana 18 contra el Broncos de Denver Cuando descansaron los titulares, Kansas City perdió solo un juego la última temporada regular. Estaban en una posición como esta solo una vez durante todo el año.

También estaban montando una racha ganadora de siete juegos contra los Chargers que llegaron a la Semana 1. Eso, emparejado con viajes extensos, un entorno en horario estelar, el componente rival de la división y La naturaleza de un juego cerrado puede fomentar la frustración. Nadie debería sorprenderse de que las cosas no fueran duraznos al final del juego.

Después de la competencia del viernes por la noche, Jesse Newell del Atletismo le pidió a Tranquill su perspectiva. El veterano apoyador, como Jones, ni siquiera está un poco preocupado. Estas cosas suceden.

Los Chiefs LB Drue Tranquill en el incidente de la línea lateral tardía con Chris Jones: «Chris es un gran jugador. No estoy seguro de lo que sucedió. No he visto la cinta allí. Pero somos compañeros de equipo, hombre. Somos hermanos. Es solo un momento emocional. Lo hemos tenido antes en el pasado. Ese es mi tipo … – Jesse Newell (@Jessenewell) 6 de septiembre de 2025

«Chris es un gran jugador» Tranquill dijo, según Newell. «No estoy seguro de lo que sucedió. No he visto la cinta allí. Pero somos compañeros de equipo, hombre. Somos hermanos. Es solo un momento emotivo. La hemos tenido antes en el pasado. Ese es mi chico. Estaremos bien. Vamos a mejorar de él».

La química de los Jefes se pondrá a prueba aún más pronto. La semana 2 trae un enfrentamiento con el Filadelfia EaglesMarcando la primera vez que los dos equipos se han visto desde el Super Bowl LIX el 9 de febrero.