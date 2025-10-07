Chris Jones de Chiefs desactiva la cuenta X en medio de la semana 5 críticas

Rara vez un equipo mueve la pelota y el Jefes de Kansas City lo hizo en la semana 5 pero de alguna manera todavía perdió. El equipo de Andy Reid encontró la manera de explotar la ventaja de 14-0 de los lunes por la noche contra el Jaguars de JacksonvilleSin embargo, hacerlo de manera trágica.

Fue la defensa de Steve Spagnuolo la que no retuvo su final de la ganga. Tackle defensivo Chris JonesEn particular, se encontró bajo fuertes críticas por lo que muchos interpretaron como una falta de esfuerzo en un Trevor Lawrence aterrizaje.

Aparentemente, Jones vio los comentarios en las redes sociales o hizo algún mantenimiento preventivo.

La estrella de los Chiefs, DT Chris Jones, se oscurece en X después de la Semana Rusia 5 Mostrándose

Como lo señaló Mark Gunnels en un piarJones parece haber desactivado su cuenta X por el momento.

Chris Jones eliminó su cuenta X. – Mark Gunels (@Markagunels) 7 de octubre de 2025

A partir de la publicación de este artículo, la cuenta de Jones es realmente inaccesible y no muestra ninguna publicación. Al llegar a su página (@Stonecoldjones), uno se encuentra con un diálogo «Esta cuenta no existe» en la pantalla.

Ya ha sido una temporada larga para Jones. Antes de la victoria de la semana 4 sobre los Baltimore Ravens, el Tackle All-Pro partió para el funeral de su difunta tía. Jones finalmente regresó a tiempo para el inicio ese domingo por la tarde, ofreciendo un rendimiento de calidad y agradeciendo al equipo por apoyarlo después.

En una jugada de primera y gol el lunes, Lawrence tropezó con el chasquido y cayó, pero volvió a pasar a tiempo para anotar el touchdown ganador del juego con las piernas. Jones, que parece un hombre contenido para la mitad del campo, no migró a tiempo para evitar un puntaje, lo que provocó que el chocolate se quedara atrapado en la tierra de nadie.

Jones explica la falta de capacidad de Kansas City para derribar a Trevor Lawrence

Después del juego, Jones explicó lo que salió mal y dijo que la defensa simplemente debe terminar de jugar en el futuro.

«Pensé varias veces, lo teníamos», dijo Jones. «Tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Tuvimos varios muchachos allí, acabamos de terminar esa jugada. Fue una jugada de casualidad para él romper tantos tacleadas. Nos lo puse como defensa. Tenemos que terminar. Tenemos que derribarlo en eso».

La integridad de carreras Rush sigue siendo un punto de énfasis. Fue un problema evidente en la pérdida de la semana 1 ante el Chargers de Los Ángelesque vio apoyador Condujo ladrar a Jones en el campo. A medida que avanza octubre, sigue siendo algo para trabajar.

«Pienso como una línea defensiva, aparte de terminar jugadas, tenemos que ser un poco más disciplinados en nuestros carriles Rush», dijo Jones. «Dejamos que Trevor Lawrence salga varias veces hoy, especialmente en la zona roja. Creo que el segundo touchdown, lo ejecutó en sí mismo. El último touchdown del juego, lo ejecutó en sí mismo. Eso está en la línea D. Eso está en la línea D».

Según SumersportsLa defensa de los Chiefs ocupa el puesto 14 en la EPA/juega durante cinco semanas. Jones tiene un saco y 6 hits de quarterback mientras juega el 82% de las instantáneas defensivas disponibles. Esa es la segunda participación más alta de su carrera, que solo sigue la marca del 83% del año pasado. Los resultados son mixtos, ya que es décimo en presiones totales entre todos los linieros interiores por Enfoque profesional de fútbol. Sin embargo, su grado de defensa de 44.8 es 157 de 186 jugadores.

Jones y la defensa de Kansas City dispararán más consistencia en la Semana 6 y más allá.