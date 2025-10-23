Chris Hemsworth y Halle Berry roban una joya

Atrápalos antes de que te atrapen.

Amazon MGM Studios ha presentado el primer tráiler de “Crimen 101”, protagonizada por Chris Hemsworth y Halle Berry. La película se estrenará en los cines el 13 de febrero.

Con Los Ángeles como telón de fondo, “Crime 101” sigue la historia de un esquivo ladrón de joyas (Hemsworth) que planea atracos de alto riesgo en la autopista 101. Mientras se prepara para su último trabajo, se cruza con un corredor de seguros (Berry), lo que los obliga a colaborar y trabajar juntos. Cuando un detective inquieto (Mark Ruffalo) se acerca a la operación y el atraco multimillonario se acerca, la línea entre el cazador y el perseguido se desdibuja, lo que los obliga a los tres a confrontar sus acciones.

Los miembros adicionales del elenco de “Crime 101” incluyen a Monica Barbaro, Barry Keoghan, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte, Tate Donovan, Devon Bostick, Payman Maadi, Babak Tatfi, Deborah Hedwall, Paul Adelstein, Drew Powell, Matthew Del Negro y John Douglas.

La película es una adaptación de la novela homónima de Don Winslow. “Crime 101” está dirigida por Bart Layton (“American Animals”, “The Imposter”). Layton coescribió el guión con Peter Straughton, quien anteriormente ganó el Premio de la Academia al Mejor Guión Adaptado por su trabajo en “Conclave” en 2025.

“Crime 101” está producida por Hemsworth, Layton, Ben Grayson, Eric Fellner, Tim Bevan, Dimitri Doganis, Derrin Schlesinger y Shane Salerno. Metro-Goldwyn-Mayer, Raw, Working Title Films, The Story Factory y Wild Slate son los productores de la película. “Crime 101” será distribuida por Amazon MGM Studios en los Estados Unidos, con Sony Pictures Releasing International a cargo de la distribución internacional.

Mire el avance de “Crime 101” a continuación.