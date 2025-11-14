Chris Finch de los Timberwolves lanza sombra a JJ Redick de los Lakers

Durante un episodio en vivo de The Zach Lowe Show en Minneapolis, el entrenador en jefe de los Minnesota Timberwolves, Chris Finch, pareció dirigir un comentario sarcástico a Lakers de Los Ángeles entrenador en jefe J.J. Redick.

Mientras hablaba con Lowe, Finch hizo un comentario acerca de que muchos de los miembros de la multitud iban a casa para grabar un podcast y luego agregó que «te calificaría para entrenar a los Lakers».

Minnesota y Los Ángeles no son extraños el uno para el otro. Los Lakers (8-4) y Timberwolves (7-4), ocupan el quinto y sexto lugar respectivamente en la Conferencia Oeste, y la temporada pasada, los Timberwolves, sextos cabezas de serie, derrotaron a Los Ángeles en la primera ronda de los playoffs en solo cinco juegos.

El inusual camino de JJ Redick hacia el banquillo de los Lakers

El nombramiento de Redick para el puesto de entrenador en jefe de los Lakers fue recibido con escepticismo y críticas cuando fue anunciado antes de la temporada 2024-25. La ex estrella de Duke y de 17 años NBA El veterano no tenía experiencia como entrenador en jefe antes de unirse a los Lakers. Su conexión con el delantero estrella Lebron Jamesquien presentó un podcast con Redick, también fue criticado por considerarlo un conflicto de intereses.

Ese trasfondo es lo que hizo que la frase de Finch aterrizara como lo hizo, dirigida a un entrenador cuyo inusual camino desde los medios hasta la banca de los Lakers sigue siendo parte de su historia.

Los Lakers llegaron a la postemporada en el primer año de Redick. Los Ángeles sigue siendo un fuerte contendiente a los playoffs a pesar de las lesiones de jugadores clave. James no ha aparecido en ningún partido esta temporada mientras se recuperaba de una lesión, pero recientemente ha avanzado hacia su regreso a la cancha.

El camino de Chris Finch en la NBA

Finch tomó un camino largo y sinuoso hacia el trabajo de los Timberwolves. Pasó años entrenando en el extranjero, trabajó en la G League y ocupó puestos en varios equipos de la NBA antes de tener su oportunidad. Esos antecedentes lo convirtieron en un entrenador conocido por su toma de decisiones constante y una ofensiva basada en una estructura.

Minnesota lo contrató en 2021 y poco a poco construyó una plantilla que se adaptaba a su estilo. El grupo se convirtió en un equipo duro y disciplinado que hizo un fuerte esfuerzo en la postemporada, logró una remontada memorable en el séptimo juego contra Denver y llegó a las finales de la Conferencia Oeste. Obtuvo un nuevo contrato después de esa carrera, y una de las paradas notables en el camino fue una victoria en primera ronda sobre los Lakers de Redick, lo que añadió cierta fricción natural al enfrentamiento.

Esta temporada, los Timberwolves y los Lakers abrieron cerca de la cima de la conferencia, por lo que incluso los primeros juegos se sienten un poco más grandes. El comentario de Finch aterrizó de la manera en que lo hizo porque estos no son equipos en reconstrucción; están compitiendo por los mismos bienes inmuebles.

También hay una capa personal aquí. Finch entrenó a Redick durante su tiempo juntos en Nueva Orleans, por lo que la broma no pareció hostil. Sonó como un empujón interno de alguien que subió la escalera tradicional hacia un ex jugador que entró como entrenador a través de una puerta muy moderna.