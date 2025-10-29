Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida al primer hijo, ¡se revela el nombre y el género!

VIVA – La feliz noticia viene del actor. Chris Evans y su esposa, Alba Bautista. La pareja dio la bienvenida oficialmente a su primer hijo, una niña llamada Alma Grace. Esta noticia fue confirmada a través de los documentos de nacimiento obtenidos. TMZ a través de Correo diarioDijo que el bebé nació en Massachusetts.

Según el informe, Chris Evans y Alba le dieron al bebé un apellido doble, combinando ambos apellidos. Hasta el momento, los representantes de Evans no han brindado un comunicado oficial sobre esta feliz noticia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Chris Evans y Alba Baptiste.

Si bien Evans sigue asistiendo activamente a una serie de eventos y proyecciones de películas, Alba Baptista ha optado por mantenerse alejada del foco público en los últimos meses. Los rumores sobre su embarazo surgieron por primera vez en julio de 2025, cuando el padre de Alba, Luiz Baptista, escribió un comentario burlón en las redes sociales insinuando que su hija estaba embarazada.

«¡Chris, ha llegado tu turno!» en una publicación del Día del Padre con una foto de los padres de la pareja.

Mucho antes de la noticia de este nacimiento, Chris Evans había expresado su deseo de ser padre. En una entrevista con Access Hollywood en noviembre de 2024, la estrella del Capitán América dijo: «Sí, eso espero. El título de padre es interesante».

Se sabe que Evans y Alba comenzaron a salir en 2021, aunque los dos han mantenido su relación en privado. Solo anunciaron públicamente su relación casi dos años después, a través de publicaciones de Instagram que mostraban a los dos jugando y haciéndose bromas en casa.

En una entrevista con The Knot, Evans también habló sobre el romántico momento en el que le propuso matrimonio a Alba. Incluso le preocupaba que la práctica constante provocara que la aplicación sorpresa se filtrara prematuramente.

«Le propuse matrimonio a mi esposa en portugués. Aprendí la frase ‘¿Quieres casarte conmigo?’ y practicar toda la semana», dijo.

La pareja con 16 años de diferencia de edad celebró dos preciosas ceremonias nupciales en 2023, una en Estados Unidos y otra en Portugal, ciudad natal de Alba.