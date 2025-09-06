Chris Evans, Anya Taylor-Joy en la sátira de Tiff ‘sacrificio’

Chris Evans y Anya Taylor-Joy Comenzó la mayoría de los días filmando su nueva película, «Sacrificio«Al caminar por el costado de un volcán en Santorini, Grecia.

«Solo estás mirando a la majestad del mundo», dice Evans sobre la vista panorámica. «Es fácil perderse por completo, como lo harías si no hubiera un equipo de filmación que captara cada uno de tus movimientos».

Pero, por supuesto, Evans y Taylor-Joy no estaban allí para admirar el paisaje. «Sacrificio», dirigido por Romain Gavras («Athena») de un guión con el que coescribió con Will Arbery («Sucesión»), es un audaz envío de celebridades, riqueza y radicalismo. En él, Evans interpreta a una estrella de cine que experimenta una crisis existencial cuando es golpeado por el líder de culto de Taylor-Joy para ser sacrificado para cumplir una profecía para evitar que un volcán estalle. Es una premisa externa: audaz, original y, para tomar prestado un término de Taylor-Joy, un poco «loco», que dejó al actor, que había estado lidiando con un caso severo de ansiedad por cambio climático, pensando en sus propios temores sobre el planeta.

«Me estaba convirtiendo en un verdadero fastidio en las fiestas», dice Taylor-Joy. «Y llegó el guión y me di cuenta, como, ‘Oh, esto es lo que haces con grandes sentimientos. Vas y haces arte al respecto’. Aunque podría no cambiar el resultado de lo que le molesta, le permite una forma diferente de liberarlo ”.

Taylor-Joy dice que filmar la película, filmada durante 10 semanas en las intestinos de cuevas y cavernas en Grecia y Bulgaria, así como sobre los volcanes mencionados anteriormente, aliviaron algunos de sus problemas. «Me puso en un lugar mejor. Pasar todo el tiempo al aire libre me da mucha paz. Conocer mi escala, estar cerca de paisajes que han estado allí durante mucho tiempo antes que yo y estará allí mucho tiempo después de mí, eso me relaja».

Evans y Taylor-Joy no se conocían mucho antes de hacer la película, que se estrena en el Festival de Cine de Toronto el 6 de septiembre. Se conocieron una vez en una fiesta, donde jugaron un juego de charadas. («Él toma esa mierda en serio, con el que yo, como Aries, conecto», dice Taylor-Joy con una sonrisa. Evans está de acuerdo: «Soy un gran fanático de los juegos»). Luego, alrededor del momento en que ambos se acercaron con el guión «sacrificio», se toparon entre sí en los eventos de Hollywood. Evans pensó: «Tal vez hay algo más en el hecho de que seguimos cruzando caminos; tal vez esto sea el destino».

Los actores rápidamente firmaron para protagonizar y producir el proyecto ejecutivo, una producción independiente de los iconoclas, medios de marzo, Film 4 y Heretic, trabajando con los cineastas para refinar la historia, donde el destino, o más bien, la fe, es el principio central.

Evans, cuya filmografía está llena de películas de superhéroes, estaba ansiosa, no ansiosa, de asumir un papel que alcanzó más cerca de casa. «Lo que resonó conmigo fue que no era un actor que lidiera con su industria», dice Evans sobre ser una estrella de acción interpretando a una estrella de acción. «Era un actor que, al pie de la letra, estaba muy bien. Pero cuando sucedió algo inesperado, su padre muriendo, arrojó su sentido de estabilidad a una cola de cola, y de repente se volvió irreconocible para sí mismo». Es Joan de Taylor-Joy, un feroz líder radical, que opera con la fe infantil, que lo despierta. «En el segundo en que se estrella, se sintió como si Joan fuera una representación alegórica del alma de Mike. Cuando tu alma rompe el ruido para salvarte. Es cautivador».

Es una historia profunda envuelta en envases pop visualmente explosivos. La acción tiene lugar en medio de una gala llena de estrellas en una cumbre ambiental organizada por un multimillonario pragmáticamente frío (Vincent Cassel) y su glamorosa esposa (Salma Hayek Pinault). Completando el conjunto están Sam Richardson como el agente de Mike, John Malkovich, como el padre de Joan, Jonatan «Yung Lean» Leandoer como el hermano de Joan, más Charli XCX y Ambika Mod, que realizan un himno de cambio climático (como «Mother Nature» y «Hija Nature») que se interrumpe violentamente por el grupo radical.

«Está este yin y yang de drama y comedia en cada escena, que refleja la vida», dice Evans sobre caminar la línea entre la alegoría y el absurdo.

El actor ve «sacrificio» como una prueba de Rorschach, con sus complejos temas que revelan más sobre la psique de la audiencia que las intenciones de los cineastas. «Esa es la belleza de esto. Es una de esas películas que esperamos que las personas le quiten diferentes significados», dice. En la mente de Evans, es una alegoría sobre la muerte del ego.

«El volcán representa la transformación», dice. «Ríndete. Es paz. Es libertad. Se está dando cuenta de que la verdadera liberación no proviene del dinero o el poder o incluso el control; proviene de dejar ir las cosas que creemos que nos definen».

Al igual que Taylor-Joy, Evans se sintió cambiado después del rodaje. «A veces haces películas que realmente hablan a tu alma», dice. («Y a veces no», bromea, interrumpiendo su propio pensamiento). Pero el «sacrificio» fue excepcional: «Tenemos que lanzarnos a este proyecto que realmente nos exigió a muchos de nosotros todos los días, y terminó con un producto del que estoy profundamente orgulloso y un papel con el que me conecto profundamente».