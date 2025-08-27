Chris Columbus disparó a cuatro fantásticos después de Harry Potter, solo en casa

Chris Columbus ha dirigido a algunos de los éxitos de taquilla más duraderos de todos los tiempos, desde «Sra. Doubtfire» y el «Solo en casa«Películas para los dos primeros»Harry Potter«Películas. Pero incluso con esas películas en su haber, Columbus todavía se encontraba siendo arrancado del original de 20th Century Fox»Cuatro fantásticos«Película. El director es acreditado como productor ejecutivo en la película» pero no tuvo nada que ver con eso «, recientemente dijo al podcast» Fade to Black «.

«Estábamos en una situación extraña», dijo Columbus. «En los primeros ‘Fantastic Four’, había trabajado en un guión. Había muchos escritores involucrados. Estaban a punto de hacer una película y la estaba produciendo. Me reuní con el director y tenía algunas ideas. Básicamente dije: ‘Algunos de este arte conceptual deberían sentirse más como Jack Kirby, el creador de los Fantásticos Four, y debería sentirse más como la edad de Silver Age ofvel'». Salí de esa reunión y en el camino de regreso de mi casa recibí una llamada del jefe de 20th Century Fox diciendo que fui despedido y que tenía demasiada opinión «.

Columbus estaba en una fase de su carrera en la que estaba interesado en las películas de superhéroes. Había rodeado a «Spider-Man» antes de que Sam Raimi asumiera la propiedad, y también había escrito un guión «Daredevil». Pero ser despedido de «Fantastic Four» fue un golpe y «probablemente me agrió un poco» del género, dijo. Columbus no tiene interés en dirigir un cómic en estos días.

«A lo largo de los años, la gente lo ha hecho tan bien que personalmente perdí interés en hacer una película de superhéroes», dijo. «Comenzó un poco con ‘Spider-Man 2.’ Cuando vi lo que hizo Sam Raimi con eso, pensé que era una película de superhéroes perfecta.

En un Entrevista con BlackFilm.com Hace 10 años, Columbus dijo que también estaba en desacuerdo con el estudio sobre dar vida a Ben Grimm/The Thing en la pantalla grande. Presionó por una película de «Cuatro Fantásticos» que utilizó efectos visuales para dar vida a la cosa, argumentando que «realmente nunca podría obtener el tamaño de Ben Grimm si no es CGI o algo así».

Tim Story dirigió «Fantastic Four» de 2005, que contó con Ioan Gruffudd como Reed Richards, Jessica Alba como Sue Storm, Chris Evans como Johnny Storm y Michael Chiklis como Ben Grimm. La película fue una taquilla moderada con $ 333 millones en todo el mundo, pero obtuvo críticas negativas de los críticos. Chiklis recientemente TOD Colisionar que los críticos se equivocaron.

«Realmente difamaron nuestras películas, y estaban muy subestimados considerando … fueron muy amados por la audiencia», dijo Chiklis. «Fue uno de esos casos en los que los críticos no fueron geniales para esas películas, pero la audiencia fue, y eso aún permanece».

Vea la entrevista completa de Columbus en el podcast «Fade to Black» en el video a continuación.