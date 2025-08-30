Chris Columbus dice que es «imposible» volver a ‘Harry Potter’

Director original Chris Columbus ha cerrado por completo la idea de volver a «Harry Potter. «

En una entrevista reciente con Los tiempos de LondresColumbus, quien dirigió las dos primeras películas de «Harry Potter», dijo que es «imposible» para él regresar a la franquicia debido al revuelo político provocado por el creador JK RowlingLos controvertidos puntos de vista sobre la comunidad trans.

«Nunca va a suceder», dijo Columbus cuando se le preguntó acerca de dirigir otra película de «Harry Potter». «Se ha complicado tan complicado con todas las cosas políticas. Todos en el elenco tienen su propia opinión, que es diferente de [Rowling’s] opinión, lo que lo hace imposible «.

Columbus explicó que él y Rowling no hablan, pero agregó que permanece en contacto con estrellas de franquicias como Daniel Radcliffe.

«No he hablado con la señorita Rowling en una década más o menos, así que no tengo idea de lo que está pasando con ella, pero mantengo un contacto muy cercano con Daniel Radcliffe, y solo hablé con él hace unos días», dijo. «Todavía tengo una gran relación con todos los niños del elenco».

Esta no es la primera vez que Columbus expresa desinterés al regresar a «Harry Potter». Él recientemente contado Variedad En el estreno de Londres del «Jueves Murder Murder Club» de Netflix, el público ha visto «mi versión» y que «no me queda nada en el mundo de Potter».

También habló sobre los comentarios de Rowling contra Trans Identity, llamándola postura sobre el asunto «muy triste».

«A veces me gusta separar al artista del arte, creo que es importante hacer», dice. «Es lamentable, lo que ha sucedido. Ciertamente no estoy de acuerdo con lo que está hablando. Pero es triste, es muy triste».

HBO pronto traerá el mundo mágico a la pantalla pequeña con su muy esperado adaptación televisiva del showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod. Jefe de HBO Casey Bloys dijo a los periodistas En un evento de prensa el año pasado que Rowling estaba «muy, muy involucrado en el proceso de selección del escritor y el director», pero aseguró que sus opiniones anti-Trans «no han afectado el casting o la contratación de escritores o personal de producción» para el espectáculo.