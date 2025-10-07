Chris Aronson está saliendo de su puesto en Supremodonde sirvió durante seis años como presidente de distribución nacional.

La salida de Aronson el 1 de diciembre sigue la reciente fusión de Paramount con Skydance, que ha resultado en varios barajos ejecutivos significativos en el estudio. Aronson hizo el anuncio antes de la cumbre Cinema United Fall Fall, que se presentará en el lote del estudio el martes por la noche para los miembros de la exposición.

«Todos saben que la distribución doméstica es la locomotora que impulsa el tren teatral, y este equipo representa la orgullosa historia de las imágenes primordiales de todas las mejores maneras posibles, ganando el respeto de los expositores y otros distribuidores por igual», escribió Aronson en un memorando para el personal. «Siempre me sentiré parte de esta familia, y donde sea que mi próximo capítulo me lleve, te animaré al éxito, ya que sé que continuarás continuando con el trabajo ejemplar que haces».

Un ejecutivo respetado, Aronson es conocido por su humor, charla contundente y vínculos profundos con la industria de la exposición. Durante su carrera en Paramount, Aronson supervisó el lanzamiento teatral de éxitos como «Top Gun: Maverick», que es la película más taquillera en la historia del estudio, así como «Sonic the Hedgehog» y «Smile».

Antes de unirse a Paramount, Aronson se desempeñó como jefe de distribución nacional en 20th Century Fox hasta que la compañía Walt Disney compró el estudio en 2018. En Fox, encabezó el despliegue de los éxitos de taquilla como «Rapsodia bohemia», «Life of Pi», «Avatar» y «Deadpool». Aronson trabajó anteriormente en Metro-Goldwyn-Mayer Distribution Company y Rentrak Corporation, donde comenzó su división teatral que proporciona recopilación, análisis e informes de datos de taquilla integrales para la industria del cine.

«Creo más que nunca en el poder de la experiencia teatral, y sé que si en la distribución continuamos colaborando con nuestros socios en exhibición, no tener miedo de ser agentes de cambio, podemos continuar impulsando el avance», Aronson puso fin a su memorando antes de citar al líder de la banda del Titánico. “Parafraseando a Wallace Hartley: Ha sido un privilegio jugando contigo.«