¡Choque de dos gigantes heridos! Chelsea vs Puente de Stamford de Liverpool Stamford

VIVA – Se presentarán batallas emocionantes este fin de semana cuando Chelsea entretener Liverpool En Stamford Bridge en el continuo Liga PremierSábado 4 de octubre de 2025.

Se prevé que este partido esté caliente, considerando que los dos equipos vinieron con lesiones tras derrota en la semana anterior.

Leer también: Liverpool girado, Alisson Becker debe estar ausente 6 semanas



Chelsea cayó de Brighton y Hove Albion, mientras que Liverpool tuvo que reconocer la superioridad del Palacio Crystal. La derrota hizo la segunda posición en la clasificación amenazada.

El Arsenal ahora eclipsa a los Rojos, mientras que los Blues pueden ser desalojados por Everton, Brighton, Fulham, al Manchester United si no vuelven a ganar puntos.

Además, ambos equipos también deben perder algunos jugadores importantes. Chelsea está aún más desventajado porque sin Trevoh Chalobah, que fue golpeado por una carta roja, así como a otros dos jugadores de principios, Liam Delap y Cole Palmer.

Leer también: Figo sin rodeos nunca se unió al Liverpool pero finalmente dolió



Aquí hay cinco hechos interesantes por delante del duelo Chelsea vs Liverpool en Stamford Bridge:

1. Disciplina del Chelsea disminuye

Chelsea ha recibido tres cartas rojas en los últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Esta nota muestra que la línea de fondo del Blues sigue siendo vulnerable emocionalmente y coordinada.

Leer también: Más popular: Buenas noticias de Emil Audero, José Mourinho ‘regresó’ a Stamford Bridge



2. Liverpool difícil de ganar en Stamford Bridge

Los Rojos nunca han ganado en las últimas cuatro visitas a la sede del Chelsea en Liga Premier. De los cuatro partidos, tres terminaron en un empate y una derrota.

3. Chelsea Cuidado con las notas malas tres éxito

El equipo de Enzo Marsa estaba tratando de evitar tres derrotas sucesivas en la liga inglesa, algo que sucedió por última vez en 2023 en la era de Frank Lampard.

4. Mohamed Salah habla por el blues

Esta estrella egipcia siempre ha sido una amenaza para su antiguo club. Mohamed Salah ha contribuido en nueve goles de Liverpool a la meta del Chelsea en la Premier League (5 goles y 4 asistencias).

5. El experto en el Chelsea en pelota murió

Del total de 11 goles marcados por Chelsea esta temporada, cinco de los cuales nacieron de una situación de fútbol de esquina. Esto muestra que los blues son bastante efectivos para utilizar bolas muertas.