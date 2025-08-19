Chopper que transporta a 6 personas hace un aterrizaje de emergencia cerca del pueblo de Pune debido a la niebla







Un helicóptero privado que transportaba a seis personas, incluidos dos pilotos, hizo un aterrizaje de emergencia cerca de un pueblo en MaharashtraEl distrito de Pune debido a la mala visibilidad como resultado de la niebla, dijo la policía el martes, informó el PTI.

El incidente ocurrió el 15 de agosto y el helicóptero despegó nuevamente en 15 minutos, dijeron.

El helicóptero perteneciente a un constructor con sede en la ciudad volaba a Mumbai cuando los pilotos se vieron obligados a aterrizarlo en una carretera cerca de la aldea de Saltar en Mulshi Tehsil alrededor de las 3 pm, dijo un funcionario de la policía rural de Pune, según el PTI.

«Según la información recibida de la gente local y el pueblo Policía Patil (un oficial de aplicación de la ley a nivel de aldea), el helicóptero con dos pilotos y cuatro pasajeros a bordo hizo un aterrizaje de emergencia debido a la niebla. Se despegó nuevamente en 15 minutos «, dijo.

Nadie resultó herido en el incidente, agregó el funcionario, informó la agencia de noticias.

Mumbai Rains interrumpe las operaciones de vuelo; 11 Arounds, 7 desvíos reportados en el aeropuerto

Mientras Mumbai registra fuertes lluvias por cuarto día consecutivo, interrumpiendo la vida normal, las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Mumbai se han visto afectadas. Según la información recibida por Mid-Day.com, el aeropuerto ha reportado 11 cambios desde la madrugada del martes por la mañana, tres de las cuales se repitieron debido a la baja visibilidad en el aeropuerto.

El aeropuerto reportó hasta siete desvíos el martes.

Las aerolíneas han emitido nuevamente avisos para informar a los pasajeros sobre los posibles demoras.

Un Índigo Declaración sobre X Lea: «La lluvia persistente y las tormentas eléctricas están afectando a Mumbai, causando posibles retrasos en los vuelos. Nuestros equipos están monitoreando de cerca la situación para reanudar las operaciones tan pronto como las condiciones mejoran. Se aconseja a los viajeros que verifiquen el estado de vuelo en nuestro sitio web o aplicación y permitan un tiempo de viaje adicional debido a las condiciones de carretera lenta. Apreciamos su paciencia y comprensión; su seguridad sigue siendo nuestra prioridad».

Los vuelos desviados incluyeron:

Vuelo BZ803 (Cargo DHL) Del-Bom: desviado a Hyderabad

Vuelo 6E5194 CCU-BOM: desviado a Ahmedabad

Vuelo 6E6814 Del-Bom: desviado a Surat

Vuelo 6E6224 Gau-Bom: desviado a Ahmedabad

Vuelo AI676 CCU-BOM: desviado a Ahmedabad

Vuelo 6E5185 UDR-BOM: desviado a Hyderabad

Vuelo 6E2189 BBI-BOM: desviado a Surat

(con entradas PTI)





