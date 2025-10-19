¡Chocante! Nuevo Mini Cooper Impuesto Anual Equivalente a LCGC

Yakarta, VIVA – El Mini Cooper es conocido como un coche de lujo de estilo clásico que tiene su propio encanto. El diseño es icónico, el rendimiento es claramente europeo y el estatus es claramente premium. Pero detrás de su encantadora apariencia, muchos propietarios potenciales de un Mini sienten curiosidad: ¿cuánto cuesta realmente? impuesto ¿anualmente? ¿Es cierto que sólo hay cientos de miles de rupias?

Resulta que la respuesta es sí, es verdad. Especialmente para la variante eléctrica, el impuesto anual del Mini Cooper puede resultar muy asequible. Según datos de Astra Credit Companies citados por VIVA Otomotif, el domingo 19 de octubre de 2025, el Mini Cooper Electric está sujeto a impuestos de alrededor de 400.000 a 2 millones de IDR al año, según el tipo y la zona de matriculación.

Esta cifra incluye SWDKLLJ, lo que lo convierte en uno de los automóviles de lujo con el impuesto anual más bajo en Indonesia actualmente.

Compárelo con la variante de gasolina del Mini. Por ejemplo, el Mini 3 Door Cooper S 2.0 o el Mini 5 Door Cooper S, el impuesto ronda entre 13 y 15 millones de IDR al año. Mientras tanto, las versiones de alto rendimiento como el John Cooper Works pueden alcanzar los 19 millones de IDR.

Para las variantes Countryman o Clubman, el rango impositivo oscila entre 9 millones de IDR y 16 millones de IDR, dependiendo de la capacidad del motor y el año de producción.

¿Por qué es tan diferente? Una de las razones son los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos que se aplican en varias regiones. En DKI Yakarta, por ejemplo, los vehículos eléctricos reciben una exención total del Impuesto sobre vehículos de motor (PKB) y la Tasa de transferencia de título de vehículos de motor (BBNKB) de conformidad con el Reglamento Gubernamental de DKI N° 3 de 2020.

Por eso, el Mini Cooper Electric puede disfrutar de impuestos de sólo cientos de miles de rupias al año, mientras que los modelos de gasolina siguen con los tipos normales.

Además del tipo de combustible, el importe del impuesto Mini Cooper también se ve influido por el valor de venta del vehículo (NJKB), la cilindrada del motor, la antigüedad del vehículo y las políticas fiscales regionales. Cuanto mayor sea el NJKB y más nuevo sea el automóvil, mayor será el impuesto. Por otro lado, los coches de más de cinco años suelen tener impuestos más bajos porque su valor de reventa ha disminuido.

Los propietarios también deben prestar atención a los impuestos progresivos, especialmente si poseen más de un automóvil con el mismo VIN. En DKI Yakarta, la tasa impositiva progresiva comienza desde el 2 por ciento para el primer vehículo y aumenta al 6,5 por ciento para el décimo vehículo.