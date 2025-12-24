Choca esos cinco con 15 penaltis, el Arsenal llega a las semifinales de la Copa Carabao y desafía al Chelsea

Mánchester, VIVA – Arsenal asegurar un lugar en las semifinales Copa de la Liga Inglesa 2025 2026 después de deshacerse de Palacio de Cristal a través de una tensa tanda de penaltis. Los Gunners ganaron con un marcador de 8 7 en la ronda de cinco choques después de que los dos equipos empataran 1 1 hasta la prórroga.

El partido de cuartos de final de la Copa Carabao tuvo lugar en el Etihad Stadium el miércoles 24 de diciembre de 2025 temprano en la mañana WIB. El Arsenal pareció dominante desde el principio, pero el Crystal Palace mostró un gran poder de lucha y obligó a que el partido se decidiera desde el punto de penalti.

El Arsenal inmediatamente tomó la iniciativa de atacar desde los primeros minutos. Noni Madueke creó una rápida oportunidad en el minuto tres, pero el portero del Palace, Walter Benítez, aún así fue rápido para asegurar el gol. La presión continuó a través de la ocasión de Madueke en el minuto 22, de Riccardo Calafiori en el minuto 29, hasta una oportunidad de oro antes del descanso, que no lograron cambiar el marcador.

Crystal Palace amenazó al inicio de la segunda mitad. Jefferson Lerma disparó desde fuera del área en el minuto 49, pero el balón se fue desviado de la portería de Kepa Arrizabalaga. Posteriormente, el Arsenal recuperó el control del juego y siguió presionando a la defensa rival.

El punto muerto finalmente se rompió en el minuto 80. A partir de un saque de esquina, se produjo un caos delante de la portería de Palace que acabó con el gol en propia puerta de Maxence Lacroix. El Arsenal estaba 1 0 arriba y trató de controlar el ritmo del juego hasta que terminó el tiempo reglamentario.

Sin embargo, la victoria a la vista se hizo añicos en el tiempo de descuento. En el quinto minuto del tiempo añadido, Jefferson Lerma aprovechó un tiro libre de Adam Wharton con un cabezazo, antes de que Marc Guehi metiera el balón en la portería del Arsenal. El marcador volvió a empatar 1-1 y el partido continuó hasta la prórroga.

En la prórroga, el Arsenal casi selló la victoria. Declan Rice tuvo una oportunidad de oro desde corta distancia, pero Benítez volvió a salvar a Palace con sus rápidos reflejos. Hasta que transcurrieron 120 minutos, el marcador se mantuvo sin cambios.

La tanda de penaltis fue el factor decisivo. Los cinco pateadores iniciales de ambos equipos desempeñaron sus funciones con igual éxito. El dramatismo alcanzó su punto máximo cuando en la tanda de penaltis entró el octavo penalti. Maxence Lacroix no logró batir a Arrizabalaga, que acertó a leer la dirección del balón.