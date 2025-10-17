Chloé Zhao y Kore-eda Hirokazu en el cartel de conversaciones del Festival de Cine de Tokio

El Festival Internacional de Cine de Tokio ha presentado la programación completa para su sexto TIFF Lounge anual, reuniendo a algunas de las voces más famosas del cine asiático e internacional para una serie de conversaciones que se desarrollarán durante todo el festival.

La iniciativa de networking de la industria, copresentada por la Japan Foundation y TIFF, albergará cinco sesiones de charlas con una lista destacada de cineastas.

El programa arranca con una masterclass de la leyenda del cine asiático Peter Chan Ho Sun el 28 de octubre, moderado por el director de programación TIFF, Ichiyama Shozo.

El director japonés Fujimoto Akio, cuya última película “Lost Land” ganó el Premio Especial del Jurado en la sección Horizontes de Venecia, se sentará con la luminaria del cine tailandés Pen-ek Ratanaruang el 29 de octubre.

El 30 de octubre tendrá lugar una conversación entre el veterano director japonés Yamada Yoji, cuya película “Tokyo Taxi” es la selección TIFF Centerpiece de este año, y Lee Sang-il. Lee recibirá el Premio Kurosawa Akira por su película “Kokuho”.

Miyake Sho, cuya “Two Seasons, Two Strangers” ganó el Leopardo de Oro en Locarno, hablará sobre su trabajo con Rithy Panh, el aclamado cineasta camboyano que fue presidente del jurado de Locarno, el 1 de noviembre.

La serie culmina el 2 de noviembre con un diálogo entre el maestro japonés Kore Eda Hirokazuquien forma parte del comité de programación del TIFF Lounge, y la ganadora del Oscar Chloé Zhao, cuya película “Hamnet” cierra el festival de este año. Ambos directores recibirán los premios Kurosawa Akira.

TIFF también ha presentado su programa gratuito de proyecciones al aire libre, que abarca éxitos de taquilla, franquicias de anime y cine clásico. La programación abarca desde títulos animados de las franquicias “Macross Frontier” y “Macross Delta” hasta grandes éxitos de Hollywood, incluidos “Mission: Impossible – The Final Reckoning” y “Venom: The Last Dance”. Un trío de películas de “Superman” trazarán la evolución cinematográfica del superhéroe, mientras que las presentaciones de aniversario de “Tiburón” de Steven Spielberg y el drama japonés “A Distant Cry from Spring” estarán acompañadas de homenajes conmemorativos. Las proyecciones se llevarán a cabo en Hibiya Step Square en Tokyo Midtown Hibiya.

El 38º Festival Internacional de Cine de Tokio se celebrará del 27 de octubre al 5 de noviembre en el área de Hibiya-Yurakucho-Marunouchi-Ginza.