Chloé Zhao sobre Hollywood, el dinero y la neurodivergencia como ‘superpotencia’

Durante una conversación en Festival de Cine de Londres El domingo, la directora ganadora del Oscar, Chloé Zhao, fue sincera sobre Hollywood, la dificultad de financiar películas, cómo la neurodivergencia ha impactado su narración y más.

El devastador drama histórico de Zhao”Hamnet” – sobre la tragedia personal que llevó a la creación de “Hamlet” de William Shakespeare, protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley – tuvo su estreno europeo en el festival el sábado por la noche, donde fue recibido con mucha emoción (y una aparición sorpresa de productor Steven Spielberg). Hablando sobre hacer la película, Zhao dijo que la experiencia la apasionó mucho por redescubrir y recordar algunas formas antiguas de contar historias que han sido olvidadas en nuestra sociedad.

«Antes de que todo fuera factual y razonable, hubo un tiempo en el que veíamos las historias de diferentes maneras: desde nuestros sueños, nuestras búsquedas de visión, desde ir a la naturaleza y escuchar a los pájaros», dijo. «Así que, para mí, el lenguaje de la ambigüedad es vital para la salud de una sociedad. Y creo que incluso en Hollywood, en la industria cinematográfica, no somos muy buenos para preservar el lenguaje de la ambigüedad. Si los logotipos y el misterio están en armonía, viviríamos en un mundo mucho mejor».

Sin embargo, Zhao reconoció que a menudo es difícil conseguir que historias como éstas se financien para la pantalla grande. Aunque lucrar con una película no es su objetivo final, la cineasta reconoció que “el dinero es realmente importante”.

«Tal vez sea porque soy chino, no sé qué es, pero tengo mucho miedo de deberle dinero a la gente. No me gusta. No me gusta estar endeudado. Quiero que la gente que invirtió el dinero en mis películas lo recupere», dijo Zhao. «No creo que mi visión y la importancia de mi película deban hacer que la gente pierda dinero. Simplemente no es para mí. Me esfuerzo mucho para que los financieros o los estudios digan cuánto se sienten cómodos dándome para que puedan sobrevivir como empresa, por favor. Y luego lo haré dentro de eso. Así que creo que es realmente útil porque las limitaciones, lo prometo, son su mejor amiga».

Cuando un miembro de la audiencia le preguntó al final de la charla cómo el ser neurodivergente había impactado la creatividad de su narración, Zhao dijo con orgullo: «Creo que es un superpoder, de verdad».

«Creo que todos estamos en el espectro de algo. El cerebro de cada persona es tan diferente, tan único: naturaleza y crianza combinadas. Y a veces me pregunto si no soy el típico o nuestro mundo se ha vuelto demasiado habitable. ¿Es demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado rápido?». ella continuó. «Así que trato de no pensar en ello como menos o diferente, sino que si me sintonizo con cómo funciono, entonces voy a crear un mundo, no sólo delante de la cámara, sino también fuera de ella, que será saludable para mí. Y a aquellos que gravitan hacia mí les gusta eso de mí, así que eso es probablemente lo que también disfrutan».

Y concluyó: «Es realmente importante y, de hecho, un buen servicio a la sociedad que honres lo que necesitas primero porque eso podría ser exactamente lo que tu entorno también podría necesitar».

“Hamnet” se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Telluride el mes pasado, donde causó un gran revuelo y provocó rumores sobre los Oscar, y ganó el premio People’s Choice Award en TIFF. En Variedadla reseñaEl crítico principal de cine Peter Debruge escribió que la película es «tan emocionalmente cruda que a veces resulta casi insoportable».

Zhao se abrió paso con su drama de 2020 “Nomadland”, protagonizado por Frances McDormand, que ganó los premios Oscar a mejor película y director. Con su victoria como directora, Zhao se convirtió en la primera mujer de color en ganar en la categoría. “Hamnet” es su última película después de dirigir la película de Marvel “Eternals” en 2021.

“Hamnet” recibirá un estreno limitado en cines en EE. UU. y Canadá de la mano de Focus Features a partir del 27 de noviembre antes de expandirse ampliamente el 12 de diciembre. Se estrenará en el Reino Unido el 9 de enero a través de Universal Pictures.