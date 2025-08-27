Chloé Zhao, Lee Sang-il para recibir el premio Kurosawa Akira de Tokio

El Festival Internacional de Cine de Tokio ha aprovechado a dos aclamados directores de lados opuestos del Pacífico para su Kurosawa Akira Premio: Ganador del Premio de la Academia de Japón Lee Sang-il y el cineasta ganador del Oscar Chloé Zhao.

El comité de selección incluyó al veterano cineasta japonés Yamada Yoji junto a Narahashi Yoko, Kawamoto Saburo y el director de programación de TIFF, Ichiyama Shozo.

Para Lee, el reconocimiento viene inmediatamente después de su mayor éxito comercial hasta la fecha. Su última película «Kokuho», ambientada en el mundo del Teatro Kabuki, el mundo se estrenó en la quincena de los directores de Cannes antes de convertirse en un juggerna de taquilla japonesa, cruza el umbral JPY10 mil millones ($ 67.7 millones) y rompiendo récords para admisiones de acción en vivo.

El director ha sido un elemento fijo en el circuito de premios durante dos décadas, comenzando con su película de graduación «Chong», que anotó cuatro premios, incluido el Gran Premio del PIA Film Festival 2000. Su avance vino con «Hula Girls» (2006), que barrió los premios de la Academia de la Academia de Japón con victorias al mejor director, guión y película. Siguió con el recorrido de cinco premios para «villano» (2010) y continuó su racha ganadora con «Unforgiven» (2013), «Rage» (2016) y «The Wandering Moon» (2022).

La temporada de premios «Nomadland» de Zhao barrió en 2020 con los honores de Golden Lion en Venecia, Globo de Oro, BAFTA, DGA y PGA, además de tres Oscar, incluido el Mejor Director, Actriz y Picture. El cineasta también abordó el universo cinematográfico de Marvel con «Eternals» antes de lanzar su compañía de productores Book of Shadows en 2023 con el socio Nic Gonda.

Su próximo proyecto es «Hamnet» protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal.

«El nombre de Kurosawa Akira reina suprema en la historia del cine», dijo Lee. «Sus perspicaces exploraciones de la naturaleza humana continúan demostrando el profundo impacto que el cine puede tener en la sociedad e individuos. Continuaré reflexionando sobre lo que significa soportar este premio que lleva el nombre de él».

Zhao agregó: «Las películas de Kurosawa contienen tanto la mayor inmensidad de la naturaleza como la verdad más profunda de la psique humana. Estar conectado con este linaje es realmente humillante».

El Comité de Selección elogió a Lee por «representar constantemente temas pesados ​​que tratan las contradicciones sociales y las transgresiones humanas, elevándolos a dramas humanistas que resuenan profundamente con el público». Destacaron cómo «Kokuho» ha logrado tanto la aclamación crítica en los festivales internacionales como el éxito comercial generalizado.

Para Zhao, el comité señaló cómo sus «obras poéticas y realistas se han destacado entre las típicas películas de Hollywood», con el éxito «Nomadland» que inspira a «otras directores asiáticas».

Los ganadores del Premio Kurosawa Akira del año pasado fueron los cineastas Miyake Sho («Dos temporadas, dos extraños») y Fu Tien-yu («Day Off»).

Los honores se presentarán durante la 38ª edición de TIFF, que se ejecuta el 27 de noviembre de octubre. 5, con la ceremonia de premiación programada para el 3 de noviembre.