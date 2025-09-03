Chloé Zhao, Bradley Cooper entre la alineación del Festival de Cine de Londres BFI

El 69 Festival de cine de BFI Londres ha presentado su programa 2025, con una alineación de películas repletas de estrellas que incluye a Chloé Zhao «»Hamnet«Una adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, y el tercer esfuerzo de dirección de Bradley Cooper» ¿Está en esto? » Encontado por Will Arnett y Laura Dern.

«Moss & Freud», la película biográfica de la supermodelo de James Lucas, Kate Moss, protagonizada por Ellie Bamber, también obtendrá su estreno mundial en el festival. La adaptación de la serie de Isabella Eklöf de la novela de Nick Cave «The Death of Bunny Munro», con Matt Smith, se estrenará en el festival de su serie.

Como Anteriormente revelado, Rian JohnsonLa tercera entrega de su trilogía «Knives Out», «Wake Up Dead Man» abrirá el festival de este año mientras Noah Baumbach traerá «Jay Kelly» que está protagonizada por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, junto a Kristen StewartEl debut como director «La cronología del agua».

«100 Nights of Hero» de Julia Jackman, basada en la novela gráfica de Isabel Greenberg, cerrará el festival.

El BFI LFF de este año incluirá 247 características, de las cuales 6 son estrenos mundiales, 10 son estrenos internacionales y 11 son primeros ministros europeos.

El LFF también organizará un foro de la industria que lo acompaña, incluido un Programa de conversaciones de cineasta que este año presenta a Daniel Day-Lewis, Yorgos Lanthimos y Richard Linklater, entre otros.

«Este otoño invitamos al público a elaborar su propio viaje del festival a través de nuestro programa de proyecciones de estreno, exhibiciones interactivas dinámicas y programas de charlas convincentes con algunos de los practicantes líderes de los cines», dijo la directora del Festival de Cine de BFI en Londres, Kristy Matheson. «Esperamos que se una a nosotros este año para experimentar el increíble estado del medio en 2025, lleno de innovaciones formales, provocaciones y hojas de ruta esenciales para navegar por el mundo que nos rodea».