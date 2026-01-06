Chloé Zhao, Amanda Seyfried y Mona Fastvold se unen a Kering en el Festival de Cine de Palm Springs

“Hamnet” y “The Testament of Ann Lee” se proyectaron durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs de este año, y después de cada una de las películas, las directoras Chloé Zhao y Mona Fastvold, así como la estrella de “Ann Lee” Amanda Seyfried, hablaron sobre la energía femenina que impulsó su trabajo en la pantalla y detrás de escena.

En el escenario, Zhao confirmó los rumores de que cuando recibió por primera vez la llamada de Amblin Entertainment del productor Steven Spielberg para adaptar la emotiva novela de Maggie O’Farrell sobre William y Agnes Shakespeare, inicialmente respondió: «No estoy segura».

Zhao atribuye parcialmente su reticencia a la naturaleza agitada de la llamada, que se produjo durante su viaje al Festival de Cine de Telluride, con servicios irregulares, hace unos años. Sin embargo, una vez que llegó al festival, le pidieron que se reuniera con el actor Paul Mescal. Fue un momento de destino.

«Con solo mirarlo, vi a un joven Shakespeare. Tenía un arete», dijo Zhao. Variedades Angelique Jackson, quien moderó ambas conversaciones. “Simplemente le dije: ‘¿Alguna vez has pensado en interpretar al joven William Shakespeare?’ y él dijo: ‘Bueno, si estás hablando de “Hamnet…” porque me encanta el libro. Tienes que leer el libro. Es perfecto para ti. No es lo que crees que es’”.

Zhao siguió el consejo de Mescal y leyó la novela de O’Farrell de 2020, que cuenta una historia mayoritariamente ficticia sobre cómo la muerte de Hamnet, el hijo de William y Agnes, inspiró al Bardo a escribir «Hamlet». Cuando Zhao lo leyó, inmediatamente pensó en Jesse Buckley para Agnes. “Todo lo que vi fue a Jesse”, recordó el cineasta. «Fue una visión de túnel».

El casting de Buckley resultó fructífero no sólo por su comprometida actuación sino también por sus contribuciones a la producción en su conjunto. Zhao explicó que la actriz la ayudó a ella y a O’Farrell a reescribir el final. Si bien la novela termina con la línea enfática “Recuérdame” y el guión inicial concluía con Hamlet muriendo en el escenario durante la presentación debut de la obra en el Globe Theatre, la película agregó una emotiva escena final en la que Agnes y la multitud del Globe se acercaban al actor en un momento de dolor colectivo y empatía.

“Jesse me envió ‘This Bitter Earth’ de Max Richter, que es una versión con letra de ‘On the Nature of Daylight’”, recordó Zhao. «Estaba escuchando la canción en el auto y comencé a llorar. Sentí una opresión en mi corazón, pero también una apertura. Y luego comencé a extender la mano hacia la ventana. Estaba tratando de tocar la lluvia afuera». Zhao estaba atravesando una pérdida personal en ese momento, explicó. «Pero me di cuenta de que con este gesto estaba tratando de alcanzar algo más grande de lo que podría ser parte, para tener la fuerza para dejarlo ir. Y luego me di cuenta de que eso era lo que Hamlet necesitaba».

La cineasta de “Hamnet”, Chloé Zhao, posa con la presidenta de Kering Americas, Ewa Abrams, en el 37º Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Vivien Killilea/Getty Images para la Sociedad Internacional de Cine de Palm Springs

Ese espíritu de colaboración y esa intuición emocional son indicativos de por qué Amblin quería que Zhao dirigiera “Hamnet” en primer lugar. Zhao bromea diciendo que la empatía siempre ha sido parte de su naturaleza y que ahora puede demostrarles a sus padres que la “niña hipersensible tenía un propósito”.

Más sinceramente, sin embargo, dijo: «A veces nos hacen avergonzarnos de la parte de nosotros mismos que busca la conexión, la relación y el amor, como si fuera menos importante, no productiva o débil, pero esa es la fuerza vital. Esa es la fuerza que une. Esa es la energía creativa que cruza todo, que sostiene y fomenta el crecimiento y mejora todo en la vida. Así que, por muy vulnerable que se sienta, intentaría crear desde ese lugar y buscar esa conexión».

Mona Fastvold tampoco es ajena a liderar desde una perspectiva femenina. Como directora, su filmografía consta de “The Sleepwalker”, “The World to Come” y ahora “The Testament of Ann Lee”, todas las cuales se centran en poderosos personajes femeninos. Sin embargo, sólo recientemente ha adoptado la etiqueta de “directora”.

Ella asocia parte de ese enfoque empático con el «liderazgo femenino», que sugiere, «no significa sólo mujeres. Significa que la conciencia femenina en todas las personas obtiene fuerza de la interdependencia, no de la dominación. Obtiene fortalezas de la intuición, las relaciones, la comunidad y la interdependencia».

Respecto a ser sólo uno de nueve mujeres de 111 directores Zhao, que dirigió las 100 películas más taquilleras de 2025, dice que los datos indican que un enfoque más femenino “no encaja en el modelo actual en el que existimos, en el contenedor en el que existimos. Es difícil salir adelante, y me siento muy afortunada de haber tenido gente en el poder que confiaba en que esta forma de liderar es necesaria para esta historia”.

«Me molestaba que me llamaran así, y ahora me encanta», dijo Fastvold. Variedadsentada junto a la estrella de la película, Amanda Seyfried. «Lo aceptaré. Seré una ‘directora’ y contaré historias feministas sobre mujeres. Estoy muy orgullosa de ello».

Seyfried interpreta a la heroína titular, una figura del mundo real que vivió en el siglo XVIII y fundó los Shakers, un movimiento religioso que defendía la igualdad de género y la vida comunitaria, y cuyos seguidores expresaban su fe a través de la danza. Como se narra a lo largo de la película, los seguidores de Lee comenzaron a verla como una mujer mesías, mientras que otros la marcaron para ser perseguida.

“Los Shakers adoran a través de canciones y bailes extáticos”, explicó Fastvold. “Había algo en esta idea de expresar la fe a través del movimiento y el canto de una manera tan libre, intensa y gutural que me resultó muy emocionante y aterrador”.

En consecuencia, la película es un musical histórico. Fastvold inicialmente expresó temor a dirigir su primer musical, pero vio el género como inevitable dado el tema.

“Hacer un musical da miedo, aunque sea un tipo de musical diferente”, reflexiona el director. «Nunca antes había hecho un musical. Mi experiencia es en la danza, pero sabía que tenía que abordarlo de una manera diferente y que realmente no podía buscar otros proyectos como inspiración para esto. Así que fue un poco aterrador. Pero la respuesta corta es que tenía que ser un musical porque así es como ellos adoraban. En cierto modo vivían su vida de esa manera».

El director eligió a Seyfried en parte por sus capacidades para cantar y bailar, como se demostró en sus papeles en “Mamma Mia” y “Los Miserables”. Aun así, encarnar a Lee y coreografiar sus intensos movimientos resultó ser una tarea exigente para la experimentada actriz.

“A pesar de lo desafiante que fue para mí memorizar esos movimientos, una vez que llegué allí, me sentí más cerca de Ann Lee y una vez que todos nos movimos al unísono, simplemente te lleva a otro lugar”, dijo Seyfried. «Sólo tenías que sentir que era parte de ti. Era una extensión de tu cuerpo, y luego se vuelve real en ese momento».

Parte del desafío surgió del hecho de que las coreografías de los Shakers están enterradas en la historia. Seyfried trabajó con la coreógrafa Celia Rowlson-Hall para crear y ejecutar danzas “basadas en estas pinturas, dibujos y descripciones” de eventos que tuvieron lugar hace más de dos siglos.

La estrella de “The Testament of Ann Lee”, Amanda Seyfried, y la directora Mona Fastvold conversan con Variedades Angelique Jackson en el 37º Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Presley Ann/Getty Images para la Sociedad Internacional de Cine de Palm Springs

Seyfried da crédito a los artesanos y profesionales de todos los departamentos por su exhaustiva investigación para recrear la historia de Lee y el movimiento Shaker, y expresa una profunda estima por Fastvold, a quien la producción se refirió cariñosamente como «Madre Mona» en el set.

«Ella es muy cariñosa», dijo Seyfried sobre Fastvold. «Su trabajo como directora es maternal. El liderazgo proviene de esta hermosa, enriquecedora, femenina y empoderada artista. Su cualidad enriquecedora realmente impacta cómo nos sentimos en el set y creo que fue de gran ayuda».

De manera similar, Fastvold compartió cómo la oportunidad de contar una historia sobre una mujer cuyo impacto histórico no había sido reconocido alimentó su sentido de propósito mientras hacía la película.

«Hay tantas figuras históricas femeninas maravillosas, emocionantes e importantes que se pasan por alto», dijo. «Me siento muy afortunada de haber encontrado a Ann Lee».