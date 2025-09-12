Chloe Fineman en ‘snl’ schark-up ‘Pretty Wild’ y ‘impactante’

«Saturday Night Live» estrella Chloe Fineman sigue procesando la reciente sacudida del elenco del programa de bocetos.

Las últimas semanas han visto las salidas de Heidi Gardner, Devon Walker, Michael Longfellow y Emil Wakim, además de la división de por favor no destruya ya que Ben Marshall fue promovido al elenco principal, Martin Herlihy se mudó al personal de escritura y John Higgins dejó el espectáculo.

Hablando con TV extra en un evento de la Semana de la Moda de Nueva York para Michael Kors el jueves, Fineman, que es Volviendo para la temporada 51 Junto a los pilares del espectáculo Bowen Yang, Ego Nwodim y Kenan Thompson, llamaron a los cambios de reparto «bastante salvajes».

«Algunas cosas impactantes, un poco de desamor, tristeza. No he procesado completamente nada», dijo Fineman. «Pero diré que el programa tiene tal facturación. Voy a entrar en mi séptimo año, lo he hecho y siempre lo experimentas. Pero estas personas permanecen en tus vidas».

Una de las salidas más impactantes fue Gardner, que había estado en «SNL«Durante ocho temporadas. Yang la elogió En su podcast «Las Culturistas» a principios de esta semana, llamando al comediante «uno de los grandes» que «irán a la historia».

Otros jugadores que regresan «SNL» incluyen a Mikey Day, Sarah Sherman, Marcello Hernández, Andrew Dismukes, James Austin Johnson, Ashley Padilla y Jane Wickline. El programa también está agregando algunas caras nuevas a la temporada 51, con Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska uniéndose al elenco.

«Estoy emocionado por la gente nueva. Es tanta gente», dijo Fineman. «Cuando vi cuán joven es el nuevo elenco, inmediatamente obtuve un láser. Pensé, ¿obtuve el estiramiento facial para siempre?