Chistes Prabowo realizará otro retiro ministerial después de un año de gobierno

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto bromeó diciendo que realizaría un retiro de filas Ministro Gabinete Rojiblanco tras un año de su gestión.

Prabowo hizo esta broma mientras dirigía sesión gabinete plenario con motivo del cumplimiento de un año de su administración en el Palacio de Estado de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Prabowo dijo que él y Gibran Rakabuming Raka fueron investidos como Presidente-Vicepresidente de la República de Indonesia para el período 2024-2029 por el MPR RI el 20 de octubre de 2025. Al día siguiente, Prabowo inauguró a los ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco.

«Por supuesto que fui investido el día 20, inauguré a los hermanos el 21. Luego, si no me equivoco, el día 22 inauguré a los diputados (ministros)», dijo Prabowo.

Luego, el Jefe de Estado bromeó diciendo que volvería a realizar un retiro para sus ministros en la Academia Militar de Magelang durante varios días. También admitió que estaba pensando en realizar nuevamente un retiro de gabinete después de 1 año de gobierno.

«Creo que tal vez dentro de un año necesitaré otro retiro. Al parecer los hermanos nostálgicos quieren vivir en tiendas de campaña», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que la sesión plenaria del gabinete se celebró coincidiendo con el primer año de su gobierno. Reunió a los miembros del gabinete para examinar los programas que se habían llevado a cabo durante el año pasado.

«Estamos agradecidos de poder celebrar una sesión plenaria del gabinete el 20 de octubre de 2025, que es exactamente un año desde que presté juramento en nuestra MPR como presidente de la República de Indonesia y por eso, creo que es correcto que nos reunamos para ver lo que hemos hecho el año pasado», explicó Prabowo.

Retrato del Presidente Prabowo con los Ministros durante el retiro del Gabinete Rojo y Blanco (Secretaría Presidencial) Foto : VIVA.co.id/Natania Longdong

A la sesión plenaria del gabinete asistieron el Ministro Coordinador de Economía Airlangga Hartarto, el Ministro Coordinador de Alimentación Zulkifli Hasan, el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional Agus Harimurti Yudhoyono, el Ministro Coordinador de PMK Pratikno, el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano Muhaimin Iskandar, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa, el Ministro de Inversiones Rosan Roeslani, Jefe del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Panjaitan, Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia, Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas, Ministro de Agricultura Amran Sulaiman.

Luego, el Ministro de Asuntos Sociales Saifullah Yusuf, el Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición Dadan Hindayana, el Ministro de Mano de Obra Yassierli, el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Sakti Wahyu Trenggono, el Ministro de Turismo Widyanti Putri Wardhana, el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional Rachmat Pambudy, el Ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita, el Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil Arifatul Choiri Fauzi, Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir.