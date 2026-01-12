Chistes del monólogo de los Globos de Oro de Nikki Glaser: Epstein, CBS News

Nikki Glaser regresó a la Globos de Oro escenario con un nuevo monólogo que atacaba a Leonardo DiCaprio, los archivos Epstein y CBS News. Desde el principio, habló de una de las historias más importantes de este año en Hollywood.

«Pongámonos manos a la obra: comenzaremos la puja por Warner Bros. en cinco dólares. ¿Me han dicho cinco dólares?». Glaser bromeó ante un gran aplauso.

En una broma que comenzó con un guiño a los archivos de Epstein y terminó con una crítica a la cadena que transmitía el kudocast, Glaser dijo: «Tantos A-listers, y por A-listers me refiero a personas que están en la ‘lista A’ que ha sido muy redactada. El Globo de Oro a la mejor edición es para… ¡el Departamento de Justicia! Sí, felicitaciones. Y el premio a la mayor edición es para CBS News. Sí. CBS News: el lugar más nuevo de Estados Unidos para ver BS Noticias’”.

Al principio del monólogo, Glaser destacó a George Clooney y dijo: «Siempre quise preguntarte algo, y sé que esto no es profesional, pero tal vez nunca vuelva a tener la oportunidad, así que ahí va: Mis Nespressos siguen saliendo aguados… ¿Crees que podría ser el filtro? ¿Podrías solucionar el problema?». Clooney siguió el juego, respondiéndole con la cara seria.

A Leonardo DiCaprio: «Qué carrera has tenido. Incontables actuaciones icónicas. Has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro y un Oscar. Lo más impresionante es que pudiste lograr todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años».

Reconociendo la falta de originalidad en ese remate, Glaser agregó: «Leo, lamento haber hecho esa broma. Es barato. Intenté no hacerlo, pero no sabemos nada más sobre ti, hombre. No hay nada más. ¡Abre! ¡Lo digo en serio! ¡Miré! ¡Busqué! La entrevista más profunda que jamás hayas dado fue para la revista Teen Beat en 1991. ¿Tu comida favorita sigue siendo «Pasta, pasta y más?» ¿pasta?’”

Volviendo su atención a Dwayne Johnson, Glaser dijo: «The Rock está nominado esta noche y, afortunadamente para él, el programa de televisión ‘The Paper’ no lo está, por lo que podría ganar». Después de algunas risas, añadió: «Esa es divertida».

Glaser hizo su debut como presentadora de los Globos de Oro en 2025 y fue rápidamente recontratada después de ella. chistes atrevidos pero no exagerados sobre la base de fans gay de “Wicked” y los “freak-offs” de Stanley Tucci fueron bien recibidos por el público estelar y los espectadores en casa.

En noviembre, Glaser presentó “Saturday Night Live” y está coescribiendo y protagonizando una próxima comedia romántica producida por Judd Apatow. También tiene un especial de comedia de Hulu que se estrenará en 2026.

Variedad La empresa matriz PMC es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.