Chirag Paswan critica a Tejashwi Yadav y dice que «Mahagathbandhan está destruido»







En medio de las acaloradas disputas políticas en Bihar antes de las elecciones a la asamblea, el jefe del Partido Lok Janshakti, Ram Vilas (LJPRV), Chirag Paswan El miércoles criticó al líder del RJD, Tejashwi Yadav, afirmando que la alianza opositora Mahagathbandhan ha sido destruida. El Ministro de la Unión se burló de las promesas electorales de Tejashwi de regularizar a los empleados contractuales y de Jivika Didis calificándolas de «sueños de Mungeri Lal».

En declaraciones a los medios de comunicación en Patna, Paswan dijo: «Primero, al menos formaría el gobierno y luego pensaría en ello. Los líderes de la Gran Alianza están ocupados peleando entre ellos. Como resultado, Mahagathbandhan ha sido completamente destruido. A pesar de esto, si Tejashwi Yadav cree que llegará al poder, está soñando despierto».

Paswan también se burló del Congreso y afirmó: «Después de muchos días, ahora están hablando de celebrar una conferencia de prensa conjunta. El responsable de las elecciones del Congreso, Ashok Gehlot, llegó a Patna sólo después del colapso de la Gran Alianza. ¿Dónde está Rahul Gandhi, que antes estaba deambulando y engañando a la gente sobre la Revisión Intensiva Especial (SIR)? ¿No es una responsabilidad moral para Raúl Gandhi ¿Y Tejashwi Yadav para sentarse juntos y resolver el problema del asiento compartido con madurez?

Afirmó que la alianza ha “completamente terminada”, señalando conflictos internos por los escaños, informó IANS.

«Han presentado candidatos entre sí en 10 a 12 escaños. Supongamos que un distrito tiene seis distritos electorales y están peleando en uno: ¿cómo creerán las personas de los otros cinco que están unidos? No saben cómo formar, gestionar o mantener alianzas», añadió.

Paswan, mientras criticaba al Mahagathbandhan, afirmó que el pueblo de Bihar se ha dado cuenta de que no se puede confiar en que el Mahagathbandhan gobierne.

«De la forma en que ganamos en Haryana, el mismo resultado se repetirá en Bihar. El Congreso perdió allí y la Gran Alianza enfrentará la derrota aquí», añadió Paswan.

Cuestionando la crisis de liderazgo dentro del bloque de oposición, el ministro dijo: «Hay una disputa entre Rahul Gandhi y Tejashwi Yadav sobre quién liderará la alianza. Mientras tanto, todos los socios de la NDA han decidido unánimemente competir bajo el liderazgo de Nitish Kumar. Nadie en nuestra alianza ha objetado su nombre. Hemos finalizado el reparto de escaños, hemos anunciado candidatos, presentado nominaciones y ahora estamos haciendo campaña sobre el terreno».

Atacando a los críticos del Ministro Principal de Bihar, Nitish Kumar, el Ministro de la Unión añadió: «Quienes cuestionan la salud de Nitish Kumar deberían ver que está haciendo campaña activamente. ¿Qué están haciendo los líderes de la Gran Alianza? ¿Por qué no están en el terreno?».

(Con aportes de IANS)





