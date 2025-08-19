Chiquis Signs Co-Management Acreat con Prajin Parlay Inc. (exclusivo)

La estrella de la música latina Chiquis ha firmado un acuerdo de gestión de Prajin Parlay Inc.La compañía de entretenimiento dirigida por George Prajinen asociación con Richard Bull de Bull International Group.

El acuerdo marca un hito importante para la compañía, ya que Chiquis se convierte en la primera mujer en unirse a la lista, una alineación que se extiende desde Peso de la pluma a Tito Double P, Gabito Ballesteros, Santa Fe Klan y más.

Con una carrera que abarca más de una década, Chiquis es un cantante y compositor, personalidad televisivo y emprendedor ganador del Grammy latino. Su cuarto álbum de estudio, «Abeja Reina» (2022), le valió un Grammy latino al mejor álbum de Banda, su segunda victoria en la categoría después de «Playlist» (2020). Actualmente tiene el título con «Diamantes» (2024), haciendo historia como la primera y única artista femenina en ganar el premio tres veces separadas.

Según el grupo, Chiquis firmando con Prajin Parlay señala un nuevo comienzo en su carrera, con proyectos y colaboraciones que se anunciarán en los próximos meses. Los fanáticos pueden esperar nueva música, actuaciones dinámicas, entre otras adiciones emocionantes.

«Chiquis es una fuerza innegable, no solo en la música, sino como un ícono cultural», dijo Prajin. «Su arte, visión y conexión con los fanáticos son inigualables, y me siento honrado de darle la bienvenida como la primera mujer en unirse a nuestra lista. Juntos, vamos a elevar su carrera ya extraordinaria a nuevas alturas».

Prajin también es copropietaria de Double P Records y Double P Management junto con Peso Pluma. La pareja fue honrada durante Variedad‘s Creadores de éxitos Los premios en 2023, ya que este último fue reconocido como artista innovador del año.

Lucía Barron, Richard Bull,