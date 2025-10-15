Chipre enfrenta una creciente población de gatos salvajes que amenaza el ecosistema y las calles







Las autoridades en Chipre estiman que hay aproximadamente un animal salvaje gato por cada uno de sus 1 millón de habitantes, aunque los activistas sostienen que la población real es mucho mayor. Al comité parlamentario de medio ambiente de la isla se le ha dicho que el programa de esterilización existente es demasiado limitado.

Dada la naturaleza depredadora de los gatos, una gran población no sólo tiene el potencial de causar estragos en el ecosistema de la isla, sino que también podría causar un sufrimiento excesivo a los felinos salvajes que deambulan por calles atestadas de automóviles en busca de comida y refugio.

Chipre tiene una larga historia como nación amante de los gatos. Hace dos décadas, Francés Los arqueólogos desenterraron lo que creían que era la evidencia más antigua de un gato domesticado en una aldea neolítica de 9.500 años de antigüedad. Encontraron huesos de un gato cerca de los restos óseos de un humano, lo que sugiere que fueron enterrados juntos.

A esta larga historia de conexión humano-felina se suma la leyenda del siglo IV de Santa Elena, quien, después de encontrar la Vera Cruz en Tierra Santa, trajo un par de botes llenos de gatos para hacer frente a una plaga de serpientes. Todavía existe un monasterio que sirve como refugio felino, San Nicolás de los Gatos.

