Chip Kelly de los Raiders lanza fuertes palabras sobre el uso de Ashton Jeanty

Ha sido una montaña rusa para Asaltantes de Las Vegas‘ ofensiva en el año 1 con Chip Kelly como coordinador ofensivo del equipo. Además, una de las críticas dirigidas a Kelly ha sido su manejo del corredor novato Ashton Jeanty.

Hace unas semanas, los críticos criticaron a Kelly por cambiar la postura de Jeanty, pero desde entonces el jugador cambió y recuperó su forma después de un comienzo lento en 2025. NFL estación.

No obstante, Kelly está nuevamente bajo fuego por su uso de Jeanty, ya que la joven estrella de los Raiders solo tuvo 13 acarreos en la derrota 30-29 de la Semana 9 ante los jaguares de jacksonville el 2 de noviembre.

En medio de las críticas, el entrenador de los Raiders sí se defendió señalando lo mucho que Las Vegas tener Jeanty como punto focal de su ofensiva.

«Creo que lidera la liga en carreras de novatos, ¿no? Acarreos», dijo Kelly a los periodistas el 4 de noviembre (h/t Deportes de Las Vegas hoy). «Creo que todo lo que hacemos en cuanto al plan de juego se trata de ganar ese juego. No se trata de cuántos toques. Tal vez algunas personas de fantasía estén un poco perturbado, pero no estamos entrenando para gente de fantasía.

«Sólo estamos tratando de ganar juegos. Él es nuestro corredor número uno, y estamos corriendo el balón; él está corriendo un poco en el juego aéreo el otro día, y está empezando a involucrarse en eso y tratando de involucrarlo más de esa manera. Continúa creciendo; está haciendo un gran trabajo. Realmente emocionado de tenerlo».

Brock Bowers es un punto brillante en la ofensiva de los Raiders

Queda por ver si Jeanty obtendrá más toques corriendo el balón, pero Brock Bowers es un jugador que recibe su parte de objetivos después de regresar de una lesión.

El producto de Georgia registró 12 recepciones para 127 yardas y tres touchdowns. Aunque la actuación individual de Bowers fue fantástica, no se contuvo al expresar cómo se sintió al regresar al campo en una derrota de los Raiders.

«No es una gran sensación», dijo Bowers después del juego (h/t Deportes de Las Vegas hoy). «Quieres volver aquí y celebrar con los muchachos. Apesta. No puedes celebrar nada… Creo que definitivamente todavía estamos trabajando para encontrar esa identidad, especialmente ahora que estamos recuperando a todos con toda su fuerza. Así que estoy emocionado de ver lo que nos depara el resto del año».

Los Raider se apoyan mucho en Brock Bowers

Darle a Jeanty más toques y apoyarse en el juego terrestre debería aliviar algo de presión sobre el mariscal de campo veterano Geno Smith. No obstante, con Bowers de regreso en la alineación de Las Vegas, Smith también tiene un objetivo confiable en el medio. A veces, incluso parecía el mariscal de campo veterano estaba encerrado en Bowers, pero el joven receptor recompensó esa confianza con un juego fuerte.

«Es uno de los mejores jugadores de nuestro equipo, uno de los mejores jugadores de la NFL», dijo Geno Smith después del juego (h/t Raiders.com). «Él justo hace mi trabajo muy fácil; el hace todo entonces Bueno. Hizo algunas capturas fenomenales. [on November 2].

«Muchas de esas atrapadas muchos muchachos no las hacen. Puedes ver su impacto en el juego cuando está ahí afuera. Es un jugador muy dinámico. En un momento, lo estaban haciendo doble, triple tratando de detenerlo y eso simplemente abre el campo para el resto de los muchachos».