Chip 6g China Shake the World

Yakarta, Viva – Investigadores Porcelana lanzar chip 6g Primero en el mundo, que puede aumentar la velocidad de Internet en áreas remotas hasta 5,000 veces la corriente.

Citando el sitio Post de la mañana del sur de ChinaLunes 1 de septiembre de 2025, tecnología Se espera que el súperfisticado ayude a superar las brechas digitales entre las comunidades rurales y urbanas.

Desarrollado por científicos de la Universidad de Pekín con sede en Beijing y la Universidad de la ciudad de Hong Kong, Chip 6g Se informa que «todas las frecuencias» pueden presentar velocidades de Internet celulares de más de 100 gigabits por segundo en todo el espectro inalámbrico, incluidas las frecuencias comúnmente utilizadas en áreas remotas.

Este chip puede hacer que Internet de alta velocidad sea más fácilmente accesible en áreas menos servidas, lo que permite que la transmisión de películas de 8k sea de 50 GB de altas definiciones en segundos.

A pesar de tener beneficios potenciales, la tecnología 5G y 6G ha enfrentado críticas, con preocupaciones sobre los riesgos para la salud del aumento de la radiación electromagnética, especialmente con bandas de mayor frecuencia utilizadas en 6G.

La vulnerabilidad a los ataques cibernéticos también surge debido a dispositivos más conectados e impactos ambientales de la expansión de la infraestructura, además de las brechas digitales, puede empeorar la desigualdad al abandonar las áreas rurales.

Los críticos también advierten el aumento en los problemas de supervisión y privacidad de datos junto con una mayor conectividad. La tecnología inalámbrica como 5G se limita actualmente a un cierto rango de frecuencia.

Según los informes, el nuevo chip 6G integró todo el espectro (0.5 a 115 GHz) en un chip compacto que mide 11 x 1.7 mm, reemplazando varios sistemas que manejan diferentes frecuencias.

Esto permite que los chips funcionen sin problemas en bandas bajas a altas, lo que beneficia a las aplicaciones con alta demanda y áreas que requieren un amplio alcance, como áreas rurales o remotas.

Actualmente, los investigadores están tratando de crear un módulo plug-and-play para varios dispositivos, desde teléfonos inteligentes (teléfonos inteligentes) hasta drones, lo que puede ampliar el uso de chips 6G en tecnología diaria.

«Las bandas de alta frecuencia, como las ondas de milímetro y Tehertz, ofrecen un ancho de banda muy grande y una latencia muy baja, lo que lo hace adecuado para aplicaciones como la realidad virtual y los procedimientos quirúrgicos», dijo Wang Xingjun de la Universidad de Pekín.