China ya está por delante, Estados Unidos se está quedando cada vez más atrás

Jacarta – Director ejecutivo NVIDIA Jensen Huang recordó que Porcelana ganará la carrera en el desarrollo de inteligencia artificial (AI) próxima generación.

Instó a los Estados Unidos (COMO) para acelerar el retraso. El jefe del gigante estadounidense de chips dijo que los subsidios energéticos de Beijing fueron un factor que impulsó sus esfuerzos para construir semiconductores avanzados utilizados para respaldar la tecnología de inteligencia artificial.

«China ganará la carrera de la IA. Como he dicho durante mucho tiempo, China está sólo unos nanosegundos por detrás de Estados Unidos en términos de IA», dijo Jensen Huang, citado en el sitio. CNAJueves 6 de noviembre de 2025.

Nvidia, que tiene su sede en California la semana pasada, se convirtió la semana pasada en la primera empresa de tecnología del mundo valorada en 5 billones de dólares (83.530 billones de rupias), aunque su capitalización de mercado ha retrocedido desde entonces a alrededor de 4,7 billones de dólares (78.518 billones de rupias).

Los chips Nvidia de alta gama, utilizados para entrenar y alimentar sistemas de IA generativos, no se venden actualmente en China debido a preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos y la prohibición de Beijing.

A principios de esta semana, la Casa Blanca dijo que todavía no tenía interés en permitir que Nvidia vendiera modelos avanzados de chips Blackwell en China.

Estados Unidos ha citado el riesgo de dar a China una ventaja militar como motivo del bloqueo.

Jensen Huang ha solicitado repetidamente a Washington que flexibilice las restricciones a las exportaciones de chips de Nvidia, diciendo que la política sólo ayudaría a China a avanzar en su propia tecnología.

El empresario, al que le gusta llevar chaquetas de cuero, también criticó las nuevas normas sobre IA introducidas por los estados de EE.UU.

Lo comparó con China, donde el Estado subsidia la electricidad para impulsar la tecnología.

«Los países occidentales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, se ven obstaculizados por el ‘cinismo’ respecto de la IA», afirmó. Los expertos dicen que los fabricantes de chips chinos tendrán dificultades para igualar la destreza tecnológica de Nvidia antes del final de la década.

Los desafíos incluyen crear el software adecuado para aprovechar el poder del chip y mejorar su equipo de fabricación.