Jacarta – Presidente Porcelana Xi Jinping amplía inversiones conjuntas con Rusia y afirmó el compromiso de Beijing de promover las relaciones bilaterales con Moscú a pesar de las condiciones externas volátiles.

Así lo expresó Xi Jinping cuando se reunió con el Primer Ministro ruso, Mikhail Mishustin, en el Gran Palacio del Pueblo, Beijing, China.

La reunión se produjo un día después de que el primer ministro chino, Li Qiang, se reuniera con Mishustin en Hangzhou.

«Queremos fortalecer la cooperación con Rusia y defender los intereses mutuos de seguridad», subrayó, citado en el sitio. ReutersMartes 4 de noviembre de 2025.

Moscú ha destacado la importancia de la visita de Mishustin en un momento en que Rusia se encuentra bajo importantes sanciones occidentales encabezadas por Estados Unidos (COMO) por su guerra en Ucrania desde febrero de 2022 y busca frenar una reciente desaceleración del comercio con China.

«Las relaciones entre los dos países siguen en el camino hacia un mayor nivel y una mayor calidad de desarrollo, avanzando de manera constante a pesar del turbulento entorno externo. Mantener, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una opción estratégica para ambas partes», dijo Xi Jinping.

También destacó industrias como la energía, la agricultura, la aeroespacial, la economía digital y el desarrollo verde donde los dos países pueden promover la cooperación y fomentar nuevos motores de crecimiento.

El presidente Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron una asociación «sin límites» en febrero de 2022, días antes de que Moscú enviara decenas de miles de tropas a Ucrania.

Desde entonces, Rusia ha recurrido a China para mitigar el impacto de las sanciones, destacando el comercio récord, el aumento de los acuerdos en yuanes y la profundización de la cooperación energética.

Sin embargo, el comercio bilateral ha disminuido en los últimos meses a medida que China enfrenta la presión de Estados Unidos sobre el comercio y la tecnología.

De hecho, la compañía petrolera estatal de China suspendió las compras de petróleo ruso transportado por mar tras las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil, las dos mayores compañías petroleras de Moscú.

«Los dos países acordaron fortalecer la cooperación en todos los campos y responder adecuadamente a los desafíos externos», dijo Mishustin.

Rusia también reiteró su adhesión al principio de «Una China» y su oposición a la independencia de Taiwán.