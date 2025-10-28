





China firmó una versión ampliada de un acuerdo de libre comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ya que ambos enfrentan un mayor proteccionismo por parte de la Estados Unidosy el primer ministro chino, Li Qiang, destacó los estrechos vínculos de su país con la región. «La unidad hace la fuerza», dijo Li Qiang en una cumbre entre la ASEAN y China después de la firma, destacando que una cooperación más estrecha podría ayudar a superar las incertidumbres económicas globales.

La firma del Área de Libre Comercio 3.0 entre la ASEAN y China se produjo el último día de la cumbre anual de la ASEAN y reuniones relacionadas y fue presenciada por Li Qiang y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien preside la ASEAN este año. Es la tercera revisión del acuerdo de larga data, que se firmó por primera vez en 2002 y entró en vigor en 2010. La zona de libre comercio cubre un mercado combinado de más de 2 mil millones de personas y reduce los aranceles sobre bienes e impulsa los flujos de servicios e inversión.

El comercio bidireccional ha aumentado de 235.500 millones de dólares en 2010 a casi Dólar estadounidense 1 billón el año pasado. La analista política del sudeste asiático Bridget Welsh dijo que el pacto mejorado beneficiaría a ambas partes, especialmente en las áreas de cadenas de suministro y sostenibilidad. «También habla de una realidad global de que los países no estadounidenses se están uniendo para fortalecer las relaciones comerciales para su prosperidad mientras se está recuperando el vínculo con Estados Unidos», dijo.

La perspectiva de un conflicto comercial cada vez más profundo entre China y Estados Unidos corre el riesgo de debilitar el crecimiento económico en todo el mundo. Pero un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China parecía estar cada vez más cerca, dijeron el domingo funcionarios de las dos economías más grandes del mundo mientras alcanzaban un consenso inicial que el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping tratarían de finalizar durante su reunión de alto riesgo. Trump se reunirá con Xi el jueves en Corea del Sur, la última parada de su viaje por Asia.

Los funcionarios dijeron que la ASEAN-Porcelana Se espera que el Área de Libre Comercio 3.0 amplíe la integración en toda la región al cubrir nuevas áreas como el comercio digital, la economía verde, la sostenibilidad y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría de las empresas de la ASEAN. El acuerdo está diseñado para hacer que los beneficios comerciales sean más accesibles, mejorar la entrada al mercado para los actores más pequeños, agilizar los procedimientos no arancelarios y reducir las barreras regulatorias.

La cooperación entre la ASEAN y China es importante principalmente porque China ha sido el mayor socio comercial de la ASEAN durante muchos años. Pero también hay que tener en cuenta que la ASEAN es ahora igualmente importante para China, lo que la convierte en una relación comercial de doble vía», dijo el domingo el Ministro de Comercio de Malasia, Zafrul Aziz.

