Madrid, vivo – Delegación Porcelana Y Estados Unidos de América Reunirse en Madrid, España los domingos para discutir problemas economía Y comercio.

Leer también: 7 países de la decisión mundial de IA, el último número es extraordinario



En los próximos días, ambas partes discutirán temas como los pasos de aranceles unilaterales de EE. UU., El abuso del control de la exportación y Tiktokdijo un portavoz del Ministerio de Comercio Chino como Xinhua News.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó la acción de tiro de Charlie Kirk

Leer también: Purbaya salpicando 5 bancos con un total de Rp 200 billones, cada uno de ellos puede ser este



La delegación china fue dirigida por el viceprimer ministro He Lifeng, quien también es miembro de la Oficina Política del Comité Central de PCC.

La posición de China relacionada con el tema de Tiktok es clara y consistente, dijo el portavoz.

Leer también: Bi Trial QRIS con China



China está totalmente comprometida a proteger los derechos e intereses legales de sus empresas y manejará la cuestión de Tiktok de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=yw_7pjhrvs0