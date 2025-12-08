Pekín, VIVA – Ministerio de Defensa Porcelana respondiendo a las protestas Japón maniobra relacionada dos avión de combate Un J-15 chino que apunta con bloqueo de radar dispara alternativamente contra un avión F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa Japonesa (ASDF) en las aguas al sureste de Okinawa.

Beijing considera que la protesta de Japón acusa el funcionamiento normal de los aviones de combate J-15 que forman parte del grupo de trabajo de portaaviones Liaoning de la Armada del EPL. Porcelana sin fundamento, no muy diferente de «la típica artimaña de ‘ladrón-grito-detener-ladrón'».

«Japón ha acusado falsamente a China de operaciones normales, que no son más que una típica artimaña de ‘ladrón-grito-detener-ladrón’. Estamos profundamente insatisfechos y nos oponemos firmemente a las acciones provocativas y declaraciones engañosas del lado japonés», dijo el coronel Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional (MND) de China, citado en su sitio web oficial, el lunes 8 de diciembre de 2025.



VIVA Military: Avión de combate militar chino Shenyang J-15 en el portaaviones Liaoning

Beijing confirmó que el grupo de trabajo de portaaviones Liaoning de China había realizado ejercicios en aguas profundas en las aguas orientales del estrecho de Miyako, en pleno cumplimiento de las leyes y prácticas internacionales.

«Sin embargo, la parte japonesa siguió maliciosamente e interrumpió las acciones del grupo de trabajo de portaaviones chino, enviando repetidamente aviones para invadir las zonas de entrenamiento y entrenamiento preestablecidas y anunciadas por China», dijo Zhang.

Anteriormente, Japón protestó por las acciones de dos aviones de combate chinos J-15 que apuntaron alternativamente su radar a un avión F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa Japonesa (ASDF) en aguas al sureste de Okinawa.

El primer incidente ocurrió el sábado 6 de diciembre de 2025, de 16.32 a 16.35 hora local. En ese momento, el avión J-15 que despegó del portaaviones Liaoning dirigió su sistema de radar hacia el F-15 japonés que estaba realizando una maniobra de intercepción, con el fin de proteger su espacio aéreo de posibles violaciones.

La situación se volvió a calentar unas horas más tarde. Entre las 18.37 y las 19.08 hora local, el avión J-15 volvió a «fijar» el radar en otro F-15 japonés que volaba en la misma zona. Esta acción fue descrita como una maniobra de alto riesgo que tenía el potencial de desencadenar un incidente militar grave.

Después del incidente, Tokio reaccionó acusando a Beijing de provocación maliciosa y distorsionando el hecho de que la operación de China fue incorrecta.