Porcelana ha elegido el shen ao «Muerto de los derechos«Como su presentación para la mejor categoría de película internacional en el 98th Premios de la Academia.

Escrito por Shen Ao, Zhang Ke y Xu Luyang, y puesto en el contexto de 1937 Masacre de nanjing Y extraída de eventos históricos documentados, «Dead to Rights» sigue a un Chang (Liu Haoran de la franquicia «Detective Chinatown»), un cartero que asume la identidad de un desarrollador de fotos para sobrevivir a la ocupación japonesa. Operando desde dentro de las paredes de un estudio controlado por los japoneses, protege encubiertos a los soldados y civiles chinos en un acto de resistencia tranquila.

La película es producida por Furuo Qing de la fama de la franquicia de «The Wandering Earth». Niu Vision Media y Escalón Studios lanzó la película en América del Norte en agosto.

«Dead to Rights» abrió en China el 25 de julio y ha recaudado más de RMB3 mil millones ($ 415 millones). Lideró la taquilla local durante 16 días consecutivos durante el verano.

China aún no ha ganado el Oscar internacional. El país ha obtenido dos nominaciones en la categoría hasta la fecha, con «Ju Dou» de Zhang Yimou (1991) y «Hero» (2003). Hong Kong, que se presenta por separado, ha ganado tres nominaciones: «Raise the Red Lantern» de Zhang Yimou (1992), «Farewell My Concubine» de Chen Kaige (1994) y «Better Days» de Derek Tsang (2021).

El año pasado, China presentó el documental de Fang Li «The Hunding of the Lisboa Maru», que fue descalificado por la Academia para no cumplir con los requisitos de idiomas.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.