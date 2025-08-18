Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio Dicho el petróleo ruso que China está comprando está siendo refinado por Beijing, y que el petróleo refinado se vende en el mercado global. «Bueno, si nos fijamos en el petróleo que va a China y se está refinando, gran parte de eso se está vendiendo de regreso a Europa. Aún en Europa también está comprando gas natural. Ahora, hay países que intentan salir de él, pero hay más Europa que puede hacer con respecto a sus propias sanciones», dijo Rubio en una entrevista con Fox Business el domingo.
Estaba respondiendo a una pregunta sobre si Europa todavía está comprando petróleo ruso. A una pregunta de seguimiento sobre si se están contemplando las sanciones contra Europa para continuar comprando petróleo y gas RusiaRubio dijo: «Bueno, no sé sobre (sanciones) en Europa directamente, obviamente, pero ciertamente hay implicaciones para las sanciones secundarias.
«Si pone sanciones secundarias a un país» Digamos que iba a ir después de las ventas de petróleo de petróleo ruso a China «, China simplemente refina ese petróleo. Ese petróleo se vende en el mercado global, y cualquiera que esté comprando ese petróleo pagaría más por él o, si no existiría, tendría que encontrar una fuente alternativa por ello.
«Entonces, hemos escuchado, cuando hablas de la Proyecto de ley del Senado Eso se proponía «donde había un cien por ciento de aranceles sobre China e India» escuchamos de varios países europeos «no en comunicados de prensa, pero escuchamos de ellos» alguna preocupación por lo que eso podría significar «, dijo. Él. Él. Añadió que no quiere ayudar a los Estados Unidos», dice «, dice.
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo