China: Robot N1 de la firma de Shanghai aturdimiento con Vheel Cartwheel, salto de 360 ​​grados

La firma de robótica Fourier, con sede en Shanghai, mostró las habilidades gimnásticas de su humanoide N1 robotDestacando su control dinámico y su fuerza de hardware. La compañía lanzó un clip de 30 segundos con el N1 que realiza una rueda de carrito y un salto de 360 grados.
La rueda de carreta se realiza sin dedos, dependiendo únicamente de las extremidades del robot y el control del cuerpo para completar la maniobra. Con aproximadamente 1.3 metros de altura y con un peso de aproximadamente 38 kg, el N1 está construido a partir de una aleación de aluminio liviano y plásticos de ingeniería. Su tiempo de operación excede dos horas con una sola carga, y puede alcanzar velocidades de hasta 3.5 metros por segundo.
N1 es como una plataforma de código abierto. La compañía hace planos de planos, software, sistemas de control e incluso facturas de materiales de hardware disponibles, alentando a las universidades, laboratorios y aficionados a usar el robot como una cama para nuevas ideas.
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo