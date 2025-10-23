Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana enfatizó la importancia de las asociaciones y el fortalecimiento del compromiso de cooperación con los países del Sudeste Asiático antes de la 47ª Cumbre de la ASEAN en Malasia.

«China y los países de la ASEAN son vecinos cercanos con visiones similares e intereses interrelacionados. La asociación estratégica integral China-ASEAN continúa fortaleciéndose, proporcionando estabilidad y certeza para el desarrollo de Asia y el mundo en general», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa en Beijing el miércoles.

Está previsto que la 47.ª Cumbre de la ASEAN, con el tema «Inclusividad y sostenibilidad», se celebre del 26 al 28 de octubre de 2025 en Kuala Lumpur, Malasia. «Tanto China como la ASEAN han establecido una estrecha comunicación entre líderes, fortalecido la confianza política mutua y fortalecido el impulso del desarrollo integrado», añadió Guo Jiakun.

China y la ASEAN, dijo Guo Jiakun, también han formulado un Plan de Acción para la Implementación de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-China (2026-2030), aprovechando sus respectivas ventajas comparativas para aumentar la integración y la resiliencia de las cadenas industriales y de suministro y firmarán oficialmente el protocolo para mejorar el Área de Libre Comercio 3.0 China-ASEAN.

«Este protocolo proporcionará un mayor impulso a la integración económica regional y al comercio global. El buen funcionamiento del tren China-Laos y del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung ha aumentado la conectividad y alentado el crecimiento económico a lo largo de la ruta», dijo Guo Jiakun.

La cooperación en los campos de la inteligencia artificial y la economía digital, añadió Guo Jiakun, también abre nuevas perspectivas para el desarrollo impulsado por la innovación.

«Se han celebrado varios eventos en el Año de Intercambios Intercomunitarios China-ASEAN, y la cooperación en los campos de educación, juventud, instituciones de estudio y medios de comunicación ha producido resultados fructíferos», dijo Guo Jiakun.

Además, China ha lanzado una «visa ASEAN» para los ciudadanos de los países de la ASEAN, así como una política total sin visa para los ciudadanos de Singapur, Tailandia, Malasia y Brunei, para que los viajes transfronterizos sean más fáciles y acerquen a los pueblos de ambas partes.

«China y la ASEAN han trabajado juntas por la paz y la estabilidad regionales. China apoya firmemente la centralidad de la ASEAN en la arquitectura regional y la resolución de los asuntos internos de la ASEAN a través del ‘estilo ASEAN'», enfatizó Guo Jiakun.