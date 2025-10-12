China refuerza los incentivos para los coches híbridos

Pekín, VIVA – El gobierno chino, a través de tres instituciones –el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos– anunció nuevos reglamentos técnicos para los vehículos electrificados que deseen obtener incentivo impuesto sobre las compras para el período 2026-2027.

Lea también: La educación sobre los coches eléctricos sigue siendo desigual



La política se aplica tanto a los coches híbridos como a los híbridos. coche electrico El Pure se anunció el 9 de octubre y marca un aumento en los estándares, especialmente para los vehículos híbridos enchufables (PHEV).

En las últimas regulaciones, los PHEV deben tener una autonomía puramente eléctrica de al menos 100 kilómetros, un aumento significativo con respecto a los 43 kilómetros anteriores. Mientras tanto, para los vehículos puramente eléctricos (EV), los límites de consumo de energía seguirán la nueva norma nacional GB 36980.1-2025, que es alrededor de un 11 por ciento más estricta que las reglas anteriores.

Lea también: El Gobierno busca incentivos para los vehículos comerciales eléctricos



El secretario general de la Asociación China de Vehículos de Pasajeros (CPCA), Cui Dongshu, afirmó que esta política refleja el rápido progreso de la tecnología de los vehículos eléctricos e híbridos.

«Este ajuste está en línea con el rápido aumento de la cobertura de NEV y la tecnología de larga distancia, garantizando que las políticas estén en línea con los avances tecnológicos», dijo Cui a los medios locales, citado por VIVA Otomotif de Carnewschina, el domingo 12 de octubre de 2025.

Lea también: Primeras impresiones al conducir el Aletra L8 EV, un monovolumen familiar confortable



Cui añadió que esta medida alentará a las empresas automotrices a invertir más en investigación y desarrollo.

«Al elevar el umbral técnico, el gobierno ordena a las empresas que aumenten la inversión en I+D, eliminen gradualmente los productos obsoletos y pasen de la expansión de escala al desarrollo de alta calidad», dijo.

Según documentos oficiales, los vehículos de pasajeros que pesen más de 3.500 kilogramos seguirán los mismos estándares de consumo de energía que los vehículos de 3.500 kilogramos. Para los vehículos híbridos enchufables, el límite de consumo de combustible también se ajusta a menos del 70 por ciento del límite estándar para vehículos de menos de 2.510 kilogramos, y a menos del 75 por ciento para vehículos por encima de ese peso.

Además, se determina que el consumo de energía eléctrica de los vehículos PHEV es inferior al 140 al 145 por ciento del límite estándar, dependiendo del peso del vehículo. Estas nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, con un período de transición hasta finales de 2025.

Los vehículos que hayan estado matriculados en el catálogo de exención de impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025 y cumplan con los nuevos requisitos se incluirán automáticamente en el catálogo de 2026. Sin embargo, los vehículos que no cumplan serán eliminados de la lista y perderán el derecho a adquirir incentivos fiscales.