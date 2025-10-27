China participa en la producción de Matcha, lista para competir con Japón en el mercado global

Jacarta – Popularidad matchaun té verde en polvo finamente molido, sigue aumentando en todo el mundo. Para responder a la creciente demanda mundial, Porcelana Aceleró la producción, especialmente en la ciudad de Tongren, provincia de Guizhou, uno de los principales centros de producción del país.

Lea también: Estados Unidos y China llegan a un acuerdo final sobre TikTok, completado este jueves



La propia Guizhou es una región productora de té en China, que es popular y es el mayor productor de té del mundo.

Hace unos siete años, una fábrica a gran escala en Tongren comenzó a producir matcha en masa, siguiendo la tendencia alimentaria. Japón y aumentar la conciencia sobre estilos de vida saludables.

Lea también: Trump sale de Malasia el lunes por la mañana y continúa su visita a Japón



La fábrica incluso invitó a expertos de Japón para que asesoraran sobre la construcción de la instalación. Dentro de la fábrica, los trabajadores están ocupados empaquetando las bolsas de matcha terminadas y luego realizando las revisiones finales antes del envío.

Lea también: Al abrirse en verde, la JCI tiene potencial para recuperarse tras la Bolsa de Valores de Asia Pacífico



Las cajas de cartón que contienen productos listos para la exportación se apilan cuidadosamente a la espera de su entrega. Se estima que la producción fabril de este año alcanzará las 2.000 toneladas, de las cuales el 40 por ciento se exportará.

Los principales países de destino son los países occidentales, Japón y varios otros países. La mayor parte del matcha se utiliza para productos alimenticios procesados, no sólo para consumo directo como bebida.

«China y Japón están trabajando para desarrollar la cultura matcha en el mundo y, en este caso, tenemos el mismo objetivo», afirmó el director general adjunto de la fábrica, Lan Fangqiang, citado por NHK, Lunes 27 de octubre de 2025.

Esta declaración enfatiza que los dos países, a pesar de sus diferentes enfoques, tienen la visión de introducir el matcha más ampliamente en el mercado global. El propio Japón es conocido por su matcha de alta calidad y sus marcas reconocidas mundialmente, mientras que China se concentra en ajustar las cantidades de producción para satisfacer la demanda global.

Como es sabido, en 2025 la producción de matcha en Japón experimentará un importante descenso debido a las condiciones climáticas extremas, especialmente la ola de calor que azotó Kioto. La producción de tencha, la principal materia prima del matcha, en Kioto cayó alrededor de un 40 por ciento, mientras que Shizuoka registró una disminución del 19 por ciento para la primera cosecha (ichibancha).

Por otro lado, Kagoshima disminuyó ligeramente pero aún mantuvo un volumen de producción bastante alto. Esta disminución coincidió con la creciente demanda mundial de matcha.