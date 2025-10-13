China no teme la guerra con Estados Unidos

Jacarta – La última amenaza de Donald Trump de imponer aranceles adicionales del 100 por ciento a los productos. Porcelana es un ejemplo común del doble rasero de los Estados Unidos (COMO).

Así lo afirmó un portavoz del Ministerio de Comercio de China, citado en el sitio. bbcLunes 13 de octubre de 2025.

Hizo hincapié en que China podría implementar contramedidas no especificadas si el presidente de Estados Unidos realmente cumpliera su amenaza.

«No tenemos miedo si guerra comercial con estados unidos sucedió«, subrayó.

El 10 de octubre, Donald Trump respondió a la decisión de Beijing de endurecer las normas de exportación de tierras raras, acusándolo de «ser muy hostil y tratar de tomar cautivo al mundo».

También amenazó con retirarse de una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping a finales de este mes en Corea del Sur, en una de las cuales se discutió el destino de TikTok.

Sin embargo, el 12 de octubre, Donald Trump escribió un mensaje en las redes sociales que sacudió el mercado.

«No te preocupes por China. ¡Todo estará bien! El muy respetado presidente Xi Jinping ha atravesado recientemente un momento difícil. Él no quería que la depresión golpeara a su país, y yo tampoco. ¡¡¡Estados Unidos quiere ayudar, no dañar a China!!!dijo, sin dar más explicaciones.

De repente, las dos declaraciones del presidente de Estados Unidos sacudieron los mercados financieros, y el índice bursátil S&P 500 cerró con una caída del 2,7 por ciento, la caída más pronunciada desde abril de 2025.

El lunes, el índice de componentes de Shenzhen cayó más de un 2,5 por ciento, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó alrededor de un 3,5 por ciento. Las palabras de Donald Trump también renovaron los temores de guerra comercio entre Estados Unidos y China.

En mayo de 2025, las dos partes acordaron eliminar los aranceles de tres dígitos sobre los productos de la otra parte, lo que aumenta la perspectiva de una interrupción del comercio entre los dos países.

Esto provocó que se impusieran aranceles estadounidenses a los productos chinos un 30 por ciento adicional en comparación con el comienzo del año, mientras que los productos estadounidenses que ingresaban a China estaban sujetos a un arancel del 10 por ciento.

En respuesta al desafío estadounidense, China, a través del Ministerio de Comercio, criticó las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips y semiconductores y defendió los controles de exportación de tierras raras de China como «medidas normales» para salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad de todos los países.