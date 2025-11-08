China lanza su portaaviones más avanzado ‘Fujian’







China ha encargado su tercer portaaviones ‘Fujian’, considerado el buque de guerra más moderno equipado con catapultas electromagnéticas, en una ceremonia a la que asistió el presidente Xi Jinping envuelto en secreto el miércoles, en el puerto de Sanya, en la provincia de Hainan, en el sur de China.

