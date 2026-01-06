China lanza 2,63 millones de ciberataques al día en Taiwán

VIVA – Bolígrafo Seguridad Nacional Taiwán (Oficina de Seguridad Nacional/NSB) reveló que las tropas cibernéticas Porcelana lanzando un promedio de 2,63 millones de intentos de intrusión por día contra la infraestructura crítica de Taiwán a lo largo de 2025. Esta cifra representa un aumento de alrededor del seis por ciento en comparación con el año anterior.

Lea también: Cae el presidente venezolano Nicolás Maduro: Estados Unidos gana, China pierde



En un informe titulado «Análisis de amenazas cibernéticas Porcelana sobre la infraestructura crítica de Taiwán en 2025″, NSB dijo que el sector energético, los servicios de rescate de emergencia y los hospitales fueron los principales objetivos, con el aumento anual más significativo de ataques en comparación con otros sectores.

El informe explica que ataque cibernético Los ataques de actores chinos se llevaron a cabo a través de cuatro tácticas principales, a saber, la explotación de vulnerabilidades de hardware y software, ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), ingeniería social y ataques a las cadenas de suministro.

Lea también: Las mayores exportaciones de Indonesia son a China, cuyo valor alcanza los 58.240 millones de dólares.



De los cuatro métodos, la explotación de las vulnerabilidades del sistema representó más de la mitad del total de intentos de intrusión.

NSB también identificó cinco grandes grupos de hackers de China que están atacando activamente la infraestructura crítica de Taiwán, a saber, BlackTech, Flax Typhoon, Mustang Panda, APT41 y UNC3886. Los grupos centraron sus ataques en cinco sectores estratégicos, incluidos la energía, la atención sanitaria, las comunicaciones y transmisiones, la administración gubernamental y las instituciones públicas, y la tecnología.

Lea también: Las fábricas de automóviles de Corea del Sur comienzan a verse abrumadas por China



A lo largo de 2025, se detectaron al menos 20 casos de distribución de ransomware, siendo los principales objetivos los grandes hospitales, que se considera que tienen potencial para alterar las operaciones vitales de los servicios de salud.

NSB señala que la intensidad de los ciberataques aumenta considerablemente en momentos políticamente delicados. Los ataques alcanzaron su punto máximo antes del primer aniversario de la toma de posesión del presidente Lai Ching-te en mayo, y aumentaron nuevamente durante la visita del vicepresidente Hsiao Bi-khim a Europa en noviembre.

Sin embargo, la agencia de seguridad no precisó el número de intentos de intrusión que lograron penetrar el sistema de defensa de Taiwán.

El informe también afirma que a lo largo de 2025, las agencias de inteligencia y seguridad cibernética de la región del Indo-Pacífico, la OTAN y la Unión Europea identificaron constantemente a China como la principal fuente de amenazas globales a la seguridad cibernética.

Para hacer frente a esta escalada, NSB celebró diálogos sobre seguridad de la información y conferencias técnicas con más de 30 países a lo largo del año pasado. Taiwán también está fortaleciendo la cooperación con socios y aliados internacionales para obtener la información de inteligencia más reciente sobre los patrones de ciberataques de China.