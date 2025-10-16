China: Investigadores descubren una nueva especie de lagarto de montaña Diploderma bifluviale







Investigadores chinos han identificado una nueva especie de lagarto de montaña del valle superior del río Dadu, una región escarpada de profundos desfiladeros y altos picos en las montañas Hengduan del oeste. Sichuan.

A partir de 2018, el equipo llevó a cabo extensos estudios en la región superior del río Dadu. Durante estas expediciones, descubrieron un lagarto que mostraba rasgos distintos que no se ven en otras especies de Diploderma de la zona.

Utilizando técnicas de biología molecular y comparaciones morfológicas detalladas, los científicos confirmaron que se trataba de una especie no descrita. Lo llamaron Diploderma bifluviale, en honor al lugar de su descubrimiento en el punto de confluencia de los ríos Chuosijia y Jiaomuzu. Diploderma bifluviale ahora se reconoce como la especie número 47 de Diploderma en China.

