Jacarta – Porcelana amenazar Taiwán a través de ejercicios militares a gran escala alrededor de la nación insular el lunes 29 de diciembre de 2025.

El anuncio de los ejercicios militares se produjo después de que Beijing expresara su enojo por los comentarios del primer ministro japonés, Sanae Takaichi, quien sugirió que las acciones de China contra Taiwán podrían constituir una «situación que amenaza la supervivencia», una designación bajo la ley japonesa que abre la puerta a una intervención militar.

Esto significa que Japón defenderá abiertamente a Taipei si la isla, que está a sólo 160 kilómetros de China continental, es atacada. Esto también ocurrió después de que Estados Unidos (EE.UU.) anunciara su mayor venta de armas de todos los tiempos a Taiwán, con un paquete por valor de 11.100 millones de dólares (185 billones de rupias).

Citando el sitio DWEl martes 30 de diciembre de 2025, el ejército chino explicó que los ejercicios en cinco grandes zonas alrededor de Taiwán incluirán:

– Operaciones conjuntas de la fuerza aérea, la marina y las fuerzas de cohetes.

– El área de formación abarca el Estrecho de Taiwán y cuatro zonas circundantes.

– Patrullas de preparación para el combate marítimas y aéreas.

– Ejercicios para dominar la «superioridad integral» o dominio coordinado entre tropas.

– Simulación de bloqueo de puertos importantes de Taiwán.

– Disuasión militar multidimensional más allá de la cadena de islas de Taiwán.

– Uso de una variedad de herramientas de combate aéreo, incluidos aviones de combate, bombarderos, drones y tropas de cohetes de largo alcance.

– Ataques a objetivos en movimiento en el mar y en el aire en el centro del Estrecho de Taiwán.

«Esta es una seria advertencia a las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán’ y a las fuerzas de interferencia externa, y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China», dijo Shi Yi, portavoz del Comando Militar Oriental de China.

El ejercicio, dijo, se centró en el entrenamiento de patrullas de preparación para el combate marítimo y aéreo, la obtención de control integrado, el cierre de puertos y áreas importantes y la realización de prevención multidimensional.

Taiwán está entrando en pánico

El presidente de Taiwán, William Lai Ching-te, instó a China a no juzgar mal la situación y convertirse en un matón en la región. «Expresamos nuestra firme condena a las acciones de China», explicó la portavoz presidencial, Karen Kuo.

El Ministerio de Defensa o Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que habían detectado dos aviones y 11 barcos chinos operando alrededor de la isla en las últimas 24 horas.