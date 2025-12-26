Pekín, VIVA – Porcelana ha instado a los agentes de viajes nacionales a reducir el número viajero que se dirige Japón en un 40 por ciento, dijeron fuentes de la industria el jueves.

La declaración se produjo en medio de una disputa entre Beijing y Tokio sobre los comentarios del Primer Ministro Sanae Takaichi sobre un posible ataque a Taiwán.

Según la fuente, a finales de noviembre se pidió a las principales agencias de viajes de China que redujeran el número de solicitudes de visas japonesas en un 40 por ciento tras la declaración de Takaichi en el parlamento el 7 de noviembre de que un ataque a Taiwán podría convertirse en una «situación que amenaza la supervivencia» de Japón, posiblemente involucrando a sus fuerzas de defensa.



Ilustración de unas vacaciones en Japón

A principios de noviembre, el gobierno chino pidió a sus ciudadanos que evitaran visitar Japón, argumentando que los comentarios de Takaichi habían dañado la atmósfera de los intercambios entre pueblos y aumentado los riesgos para la seguridad de los ciudadanos chinos en Japón.

Como es sabido, los ciudadanos chinos necesitan obtener una visa para visitar Japón y solicitarla a través de un agente de viajes designado en China.

Según informes de los medios chinos, más de 1.900 vuelos a Japón, o más del 40 por ciento del total de vuelos, fueron cancelados en China en diciembre, mientras que en enero se cancelarán 2.195 vuelos, también alrededor del 40 por ciento.

En los últimos años, Japón ha figurado como uno de los destinos turísticos más populares para los turistas chinos.

Sin embargo, Japón no se encuentra entre los 10 destinos más populares en el extranjero durante las vacaciones de invierno en enero y febrero del próximo año, según los medios locales.

Las estadísticas japonesas muestran que el número de visitantes de China aumentó sólo un 3,0 por ciento en noviembre en comparación con el año anterior, en comparación con un aumento del 22,8 por ciento en octubre, que estuvo influenciado por una advertencia de viaje emitida por el gobierno chino. (Hormiga)