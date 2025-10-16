





Porcelana ha instado a Estados Unidos y a las empresas relacionadas a respetar los hechos, seguir las reglas del comercio internacional y detener acciones que dañen los intereses de China, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel del 100 por ciento a los productos chinos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo: «China pide a EE.UU. y a las empresas interesadas que respeten los hechos y las normas comerciales multilaterales, respeten los principios de economía de mercado y competencia leal, corrijan el enfoque equivocado lo antes posible y dejen de dañar los intereses de China».

Esto se produce después de que el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) anunciara el martes sanciones contra cinco filiales con sede en Estados Unidos de Hanwha Ocean Co de Corea del Sur, en respuesta a la investigación de la Sección 301 de Estados Unidos y medidas relacionadas dirigidas a las industrias marítima, logística y de construcción naval de China, informó Global Times. Según la Orden No. 6 de 2025 emitida por la Oficina de Seguridad y Control del Ministerio de Comercio, esta decisión se toma de conformidad con la Ley de Sanciones Antiextranjeras de China y sus disposiciones de implementación.

La orden establecía que el movimiento estadounidense llevar a cabo e implementar medidas de la Sección 301 contra los sectores marítimo, logístico y de construcción naval de China «viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, y socava gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas».

Según los medios estatales chinos, el Ministerio de Comercio del país ha identificado las cinco filiales como Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc, Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp. El Ministerio de Transporte de China ha iniciado una investigación sobre cómo la investigación de la Sección 301 de Estados Unidos afecta los intereses de seguridad y desarrollo de su transporte y construcción naval. sectores, así como cadenas industriales y de suministro relacionadas, según la agencia oficial de noticias Xinhua

La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de China se produjo en medio de crecientes tensiones comerciales entre los dos países. Esto siguió a una serie de nuevas restricciones comerciales anunciadas por ambas partes, lo que marcó una fuerte escalada en su disputa económica. China introdujo nuevas tarifas portuarias para los barcos estadounidenses que llegan a puertos chinos, a partir del 14 de octubre. Según el Ministerio de Transporte chino, las tarifas comenzarían en 400 yuanes (alrededor de 56 dólares estadounidenses) por tonelada neta y aumentarían anualmente durante los próximos tres años.

Beijing dijo que la medida fue una respuesta directa a la decisión de Washington de imponer cargos similares a los barcos chinos que ingresan a puertos estadounidenses, calificando la acción estadounidense como una violación de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del acuerdo de transporte marítimo entre China y Estados Unidos. Anteriormente, Trump anunció que Estados Unidos impondría un arancel adicional del 100 por ciento a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, elevando los aranceles totales sobre los productos chinos al 130 por ciento.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo: «En respuesta al control de exportaciones de tierras raras y artículos relacionados de China, Estados Unidos impondrá un arancel del 100 por ciento a China, por encima de cualquier arancel que estén pagando actualmente». También dijo que Estados Unidos reforzaría los controles de exportación de software y tecnología clave, acusando a Beijing de adoptar una posición «hostil» en las relaciones comerciales.

El Ministerio de Comercio de Beijing respondió que «las amenazas deliberadas de aranceles elevados no son la forma correcta de llevarse bien con China», y agregó que China no quiere una guerra comercial pero «tampoco le teme». China defendió sus recientes controles de exportación de materiales de tierras raras como un paso legal para perfeccionar su sistema de gestión de exportaciones y salvaguardar la seguridad nacional. Acusó a la A NOSOTROS de «dobles estándares» y «abusos de las medidas de control de exportaciones» contra las empresas chinas.

«La parte estadounidense no puede buscar conversaciones por un lado mientras amenaza con introducir nuevas medidas restrictivas por el otro», dijo el ministerio, instando a Washington a resolver las disputas a través del respeto mutuo y el diálogo. Desde las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos en Madrid el mes pasado, dijo Beijing, Estados Unidos ha ampliado las restricciones agregando más empresas chinas a la Lista de Entidades y extendiendo las medidas de la Sección 301 al sector de la construcción naval.

China advirtió que estas acciones han «perjudicado gravemente» sus intereses y dañado el ambiente para las conversaciones comerciales. Pidió a Estados Unidos «corregir sus prácticas equivocadas» y «gestionar adecuadamente las diferencias a través del diálogo» para garantizar relaciones estables y sostenibles.

